Desde que probé el colorete efecto buena cara de Mercadona no he vuelto a utilizar base de maquillaje

Mercadona es el supermercado aliado cuando se trata de encontrar esos productos que cambian tu forma de maquillarte para siempre. Desde bases hasta labiales, pasando también por correctores o sombras de ojos con los que lucir el mejor aspecto. Pero si tuviera que elegir un único producto entre sus novedades de maquillaje para este verano, sería el colorete en crema Cheek Blush Deliplus, una pequeña joya de Mercadona que, por apenas 5 euros, consigue ese ansiado efecto buena cara en cuestión de segundos.

Desde que lo probé, mi estilo de maquillaje se ha vuelto todavía mucho más sencillo: ya no necesito una base de maquillaje para unificar el rostro, porque este blush colorete de Mercadona, me da justo lo que necesito. Su textura cremosa se funde tan bien con la piel que parece que el color nace de dentro, sin dejar marcas ni sensación pesada. Podemos decir entonces que es uno de esos productos que, una vez que los pruebas, sabes que no vas a dejarlos nunca.

El colorete de Mercadona que evitará que uses base de maquillaje

El Cheek Blush Deliplus tono 01 Nude es un colorete en crema que viene en formato stick de 7 g y cuesta solo 5 euros. A primera vista, puede parecer un producto más, pero no lo es. Su tono nude, con un punto rosado muy natural, se adapta a diferentes tipos de piel sin resultar artificial. No es demasiado pigmentado, lo que permite aplicarlo en capas y controlar el color fácilmente.

Además, al ser en crema, no reseca la piel, algo que sí pasa con muchos coloretes en polvo. Es ideal para quienes buscan un acabado fresco, como de piel jugosa. Yo, por ejemplo, lo aplico directamente con el stick y lo difumino con los dedos, aunque también puedes hacerlo con una brocha de fibras sintéticas si prefieres un resultado más difuminado.

La mejor textura para que te sea más fácil maquillarte

Una de las claves de este producto es su textura. No es ni demasiado grasosa ni demasiado seca. Se desliza con suavidad y, una vez difuminado, se asienta con un acabado satinado muy favorecedor. Lo bueno es que, al ser en crema, se funde perfectamente con la piel, sin dejar cortes de color ni parches. Esto es especialmente útil si tienes poco tiempo para maquillarte por las mañanas, ya que puedes aplicarlo en apenas un par de toques y listo.

Además, no necesitas brochas ni herramientas complicadas. De hecho, uno de mis trucos favoritos es aplicar un poco de producto en las mejillas, difuminarlo con la yema de los dedos y dar un toque extra en el puente de la nariz para ese efecto besada por el sol.

También lo puedes usar para los labios

Lo que más me sorprendió de este Cheek Blush Deliplus es que no sólo funciona como colorete, sino también como bálsamo con color para los labios. Al ser un tono nude, deja un acabado natural y muy favorecedor en los labios, como si llevaras un tinte ligero. Esto hace que sea un producto perfecto para crear looks monocromáticos, donde el color de mejillas y labios se ve uniforme y armonioso.

En mi caso, cuando tengo prisa, sólo aplico este producto en mejillas y labios, un poco de máscara de pestañas y estoy lista. Es el típico producto todo en uno que te salva la vida cuando tienes poco tiempo o quieres llevar un neceser ligero.

¿Por qué ya no uso base de maquillaje?

Desde que descubrí este colorete, me di cuenta de que mi piel se veía mejor con menos capas de productos. Antes, mi rutina era aplicar base, sellar con polvos, luego colorete, iluminador… Ahora, con un poco de corrector en zonas puntuales y este blush en crema, consigo una piel mucho más fresca y luminosa.

Además, al ser un producto en crema, no marca las líneas de expresión ni las zonas secas, lo que hace que la piel se vea más natural. Si te preocupa la duración, puedes fijarlo con un poco de polvo translúcido o con un colorete en polvo encima del mismo tono, pero yo rara vez lo hago porque me gusta el acabado jugoso que deja.

Trucos para sacarle el máximo partido

Aplicar con el calor de los dedos: la textura se funde mejor y el color queda más integrado.

Usarlo en párpados : un truco que me encanta es poner un poquito de este blush en los párpados para dar un toque rosado natural, creando un look de “cara descansada” en minutos.

: un truco que me encanta es poner un poquito de este blush en los párpados para dar un toque rosado natural, creando un look de “cara descansada” en minutos. Combinarlo con iluminador líquido: aplico primero el colorete y luego unas gotas de iluminador en la parte alta del pómulo para un efecto glow.

¿Merece la pena por 5 euros?

Definitivamente sí. Estamos hablando de un producto asequible, con una calidad sorprendente y un formato muy cómodo. Su relación calidad-precio es excelente, y es uno de esos nuevos básicos de Mercadona que merecen un hueco fijo en el neceser. Además, puede que su formato en stick y presentación te recuerde al de otras marcas de maquillaje con precios mucho más elevados. Este Cheek Blush de Deliplús cuesta sólo 5 euros y seguro te convencerá. ¿A qué esperas para probarlo?.