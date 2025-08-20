Las redes no dan crédito: la insólita reacción de un perro de caza cuando le avisan de que viene la Guardia Civil

2025 está siendo un año increíble para la caza del corzo, pero estos días los focos se los ha llevado un spaniel bretón y su dueño. En un vídeo que ya acumula cientos de miles de visitas, se puede ver la reacción del perro de caza cuando le avisan de que la Guardia Civil está cerca.

El perro se llama Sara y se ha convertido en la estrella de TikTok gracias a un gesto muy astuto y gracioso: al escuchar que la Guardia Civil está cerca, se desliza desde el asiento hasta el suelo para pasar desapercibida y que no multen a su amo.

El vídeo ha sido compartido por el usuario @84.jfm y supera el medio millón de visitas y los 1.200 comentarios. El debate no se ha hecho esperar: ¿Imprudencia en la carretera o broma graciosa?

Un perro de caza demuestra su astucia contra la Guardia Civil en un vídeo viral

El clip no dura ni un minuto, pero ha sido suficiente para hacerse viral. Mientras conduce, el dueño del perro narra una situación que le divierte y le hace estar orgulloso de su compañera de cacerías.

El vídeo está grabado dentro del coche y con Sara tumbada en el asiento del copiloto, pero basta una frase para que el perro pase de estar durmiendo a ponerse en estado de alarma.

«Ahí abajo en el cruce está la Guardia Civil», le dice el dueño. Esa frase es suficiente para que el perro no dude un instante y baje al suelo, para esconderse con elegancia.

El dueño también se da prisa en reconocerle la astucia, para evitar que la Guardia Civil tome represalias: «Claro, es que si no me denuncian. Qué máquina que eres. Sí señor, ahí no te ven».

El debate en redes sociales por culpa de un perro entrenado para evitar multas

La mayoría de los comentarios son positivos y el vídeo acumula más de 50.000 reacciones a favor. Lo más común es encontrar aplausos para Sara y recordatorios irónicos de que es más listo que la mayoría de políticos españoles.

No obstante, como siempre que se hace un vídeo viral, también están los que se pasan por los comentarios para criticar al dueño del perro por llevarlo suelto: «Muy gracioso, ¿pero en caso de accidente qué pasa con su seguridad?».

Y es que críticas así se repiten más de la cuenta: «El problema no es la multa, sino que en caso de accidente puede morir. Si de verdad la quieres, llévala con seguridad».

El spaniel bretón: el perro de caza más talentoso

La capacidad de este spaniel bretón para acatar órdenes sin previo aviso se ha hecho viral y es la demostración de que, pese a no soler aparecer en la lista de perros más inteligentes, sí que es de los más astutos.

No sólo es robusto y elegante, sino perfecto para llevártelo de caza en casi cualquier contexto. La clave está en su resistencia, tamaño y fortaleza física.

Con unas medidas de medio metro y un peso aproximado de 18 kilos logra destacar como uno de los mejores cazadores en el campo, gracias a su instinto y olfato.