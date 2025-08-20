La familia Sánchez se hace un ‘todo incluido’ en La Mareta

El palacete de la isla de Lanzarote que pagamos a escote todos los españoles es el refugio de la familia Sánchez y de su mujer para pasar unos días de vacaciones por la cara. Allí no falta nadie. Sánchez se ha llevado a sus hijas, a sus padres, y hasta a su cuñado con su mujer y parentela. Se han llevado hasta el canario. Así les ha cazado Ana Borges, la reportera de OKDIARIO, ante el enfado, nos consta, del propio presidente, que ha pedido que se tomen medidas urgentes para evitar que el ‘todo incluido’ de su familia salga a la luz. ¿Qué mejor plan que irse de vacaciones al palacete que el rey Hussein regaló a al Rey Juan Carlos I a fines de los años 80? Una finca que cuenta con un terreno de tres hectáreas en el que hay 10 bungalows, dos piscinas, pistas deportivas, helipuerto, así como acceso directo al mar con playa privada.

Los Sánchez saben lo que es vivir bien del dinero ajeno. La empresa de sus padres, Playbol, se hizo de oro con las ayudas Covid. El 80% de los 701.741 € fueron dados por el Gobierno de Sánchez al entramado de sus padres en un tiempo récord de sólo 15 meses como destapó OKDIARIO en 2022. Playbol multiplicó por 2,1 sus ingresos por subvenciones públicas tras la llegada de Sánchez al Palacio de La Moncloa en junio de 2018. Por no hablar de la ya pentaimputada mujer del presidente, ahora por un delito de malversación al contratar a su asistente con dinero público de la Moncloa mientras se embolsaba patrocinios bajo el paraguas de la Complutense con una cátedra fake. Sólo falta en La Mareta el hermano de Sánchez, imputado por tráfico de influencias y prevaricación, para que la famiglia esté al completo. Los Sánchez, más que una entrañable familia, son una banda de chupópteros que nos sale muy cara a los españoles, y a la que le pega más Sicilia que Lanzarote.