El presidente de EEUU, Donald Trump ha anunciado que ha ordenado «llevar a cabo un segundo ataque contra narcoterroristas de Venezuela». El ataque ha destruido una nave que había salido de las costas venezolanas y ha causado tres muertos.

Según su mensaje de Trump sobre el ataque de EEUU al barco de Venezuela en la red social Truth Social este nuevo operativo, ordenando por él mismo, ha sido dirigido contra «carteles de narcotráfico y narcoterroristas positivamente identificados» en el área de responsabilidad del Comando Sur.

«Esta mañana, por mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra carteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos, positivamente identificados, en el área de responsabilidad de SOUTHCOM».

Trump añade que «el ataque ha ocurrido mientras estos narcoterroristas, provenientes de Venezuela, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales «el ataque ha ocurrido mientras estos narcoterroristas, provenientes de Venezuela, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a EEUU», afirma Trump sobre el segundo ataque de EEUU a un barco de Venezuela.

Estos cárteles de narcotráfico «extremadamente violentos» -dice- «representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos. El ataque resultó en 3 terroristas hombres muertos en acción. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida en esta operación».

Y acaba con un aviso escrito en mayúsculas: «Advertencia: si estás transportando drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡te vamos a cazar!».

Este ataque se produce después del de 2 de septiembre, cuando Trump anunció el ataque de las tropas estadounidenses a un barco de Venezuela que iba cargado de droga.

La operación de las tropas norteamericanas dejó «11 terroristas muertos», según confirmó el propio Trump en su cuenta de Truth Social, donde acusó al presidente Nicolás Maduro de practicar «terrorismo». Reveló que las fuerzas armadas de su país eliminaron a 11 integrantes de la organización Tren de Aragua durante un «ataque cinético» contra «narcoterroristas» en aguas del Caribe.

«Tenemos una gran cantidad de drogas entrando en nuestro país, que llevan entrando desde hace mucho tiempo. Y estas procedían de Venezuela», aseguró Donald Trump ante los periodistas que atendían su comparecencia en el Despacho Oval.

«Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos», dijo el presidente antes de añadir que han detectado mucha droga y «estas proceden de Venezuela».

Trump elogió al «increíble» jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quien lo puso al tanto del ataque contra el supuesto navío venezolano, un movimiento confirmado poco después por el secretario de Estado, Marco Rubio.

«Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que le eliminamos el barco», sentenció Trump.