Detenido el hombre que amenazó con hacer explotar bombonas de butano en la Gran Vía de Madrid

Un hombre de 46 años, paciente psiquiátrico, ha paralizado durante una hora la calle Montera esquina con la Gran Vía (Madrid), amenazando con hacer volar el edificio con bombonas de gas butano. La intervención rápida de una patrulla de la Policía Municipal ha evitado males mayores, consiguiendo detenerle en el interior de su domicilio.

El suceso ha arrancado alrededor de las 17:00 horas de la tarde, cuando el hombre, con los brazos ensangrentados, ha salido al balcón de su edificio cargando con una bombona de butano.

Desde el balcón, el hombre ha comenzado a increpar y vociferar a todos los vecinos mientras amenazaba con volar el edificio. Al ver acercarse a los efectivos policiales, el vecino les ha lanzado la bombona desde el balcón, afortunadamente sin causar heridos.

Una segunda bombona de butano

La tensión ha ido aumentando en la zona, cuando el hombre ha vuelto al balcón de su vivienda cargado con una segunda bombona de butano. En ese momento, la Policía Municipal ha decidido clausurar la salida de la parada de Gran Vía de Metro de Madrid para evitar males mayores. A la vez, la Policía ha acordonado la calle impidiendo el acceso a las cercanías del edificio.

Tras unos minutos de negociación con los bomberos del Ayuntamiento de Madrid y con un equipo de Emergencias, la Policía Municipal ha conseguido detener al vecino y arrebatarle la bombona de butano con la que amenazaba con volar el edificio.

Se trata de un hombre de 46 años, paciente psiquiátrico, víctima de una crisis durante la que se ha autolesionado y amenazado con volar su edificio.