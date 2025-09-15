El Tour de Francia se plantea huir de Barcelona si el Gobierno de Sánchez no solventa sus problemas de seguridad

La conmoción con la Vuelta a España ha generado todo tipo de reacciones en todo el mundo. A raíz de los graves incidentes durante las protestas propalestinas en Madrid para boicotear la carrera, desde Francia hay temor con que Barcelona pueda acoger la salida del Tour de Francia.

Desde varias ciudades españolas ha habido constantes problemas de seguridad a causa de las concentraciones que buscaban parar al pelotón, poniendo en riesgo la seguridad de los ciclistas. Un precedente que no quieren que suceda en la competición gala de 2026.

«En esas circunstancias, es difícil organizar un evento así. Inicialmente, la protesta estaba dirigida obviamente contra ellos, pero todo el pelotón es la víctima», explicó el comentarista belga Renaat Schotte. Es por ello que dejó en el aire que la organización pida garantías al Gobierno de España para que el Tour no viva una situación similar por la participación del equipo israelí.

«El año que viene empieza en Barcelona. Así que creo que ASO, la organizadora del Tour, que también participa en la Vuelta, pedirá garantías a los políticos españoles», añadió.

La Vuelta, sobrepasada con los incidentes con el foco en el Tour de Francia

La organización de la Vuelta a España lamentó en un comunicado «los lamentables incidentes» que obligaron a la suspensión de la última etapa de la ronda por las manifestaciones propalestinas.

«Desde la organización de La Vuelta lamentamos los acontecimientos que han tenido lugar durante la celebración de la etapa final de La Vuelta 25. Pese a todos los esfuerzos de la organización, no hemos podido concluir la etapa según lo planeado debido a los lamentables incidentes ocurridos en Madrid», dice el comunicado.

Este lunes la organización de la Vuelta ofrecerá una rueda de prensa para dar explicaciones de lo acontecido en las últimas semanas. Momento clave para analizar cuál será el futuro de nuestro país en esta clase de competiciones, donde hay temor con que pueda afectar a otra Gran Vuelta como el Tour de Francia.