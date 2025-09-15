Cuándo se juega el Athletic - Arsenal: horario y dónde ver el partido por TV gratis en directo de la Champions League.

El Athletic Club y el Arsenal se ven las caras en San Mamés en lo que será, sin duda, un partido apasionante y que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. El cuadro vasco espera poder comenzar con buen pie, pero delante tendrán a un conjunto gunner que promete dar mucha guerra y que llega con la clara intención de pelear por la máxima competición continental. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este encuentro que disputará el equipo dirigido por Ernesto Valverde.

Cuándo juega el Athletic Club: horario del partido de Champions League contra el Arsenal

El Athletic Club recibe la visita del Arsenal en San Mamés para disputar el partido que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. La Catedral celebrará el retorno del equipo vasco a la máxima competición continental y lo hará viendo a sus futbolistas enfrentándose a un equipo que está a un gran nivel y que el curso pasado alcanzó las semifinales como es el cuadro londinense, donde hay varios ex futbolistas de la Real Sociedad y al que entrena el español Mikel Arteta.

A qué hora se juega el Athletic Club – Arsenal de la Champions League

La UEFA ha programado este vibrante Athletic Club – Arsenal de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League para este martes 16 de septiembre. El horario escogido por el organismo que preside Aleksander Ceferin fue el de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones para que el balón pueda rodar de manera puntual en San Mamés.

Dónde ver en directo por TV online el partido Athletic Club – Arsenal

El medio de comunicación que compró los derechos para retransmitir todos los partidos de la máxima competición continental en nuestro país fue Movistar+. Este Athletic Club – Arsenal que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que recordar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito al paquete que incluye el fútbol europeo para poder ver todo lo que ocurra en San Mamés.

Además, todos aquellos aficionados del cuadro vasco y amantes de la máxima competición continental en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Athletic Club – Arsenal de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como por su página web, que estará disponible para acceder mediante un ordenador de forma rápida y sencilla.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información diaria sobre todo lo que suceda en esta competición de la máxima competición del viejo continente, donde estaremos prestando especial atención a los representantes españoles que participen en ella. Una vez acabe este Athletic Club – Arsenal de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League publicaremos la crónica y las reacciones importantes que se puedan producir en San Mamés.

Dónde escuchar por radio en directo el Athletic Club – Arsenal

Todos los amantes del deporte rey y aficionados del conjunto rojiblanco que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este Athletic Club – Arsenal de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League deben saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, Radio marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con San Mamés para contar todo lo que esté ocurriendo en este partidazo de los pupilos de Ernesto Valverde.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Athletic Club – Arsenal

El Estadio de San Mamés, situado en la ciudad de Bilbao, será el escenario donde se celebre este apasionante Athletic Club – Arsenal de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Este campo tiene capacidad para recibir a algo más de 53.000 espectadores y se espera que haya un lleno absoluto para disfrutar del regreso del equipo a la máxima competición continental. Este recinto fue inaugurado en 2013 y forma parte de las sedes escogidas para albergar encuentros del Mundial de 2030 que España organizará junto a Portugal y Marruecos.

La UEFA designó al árbitro lituano Donatas Rumsas para que imparta justicia en este Athletic Club – Arsenal de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. A los mandos del VAR estará el colegiado holandés Pol van Boekel, que revisará todas las acciones polémicas que se produzcan para, si es necesario, avisar a su compañero para que vaya a revisarla al monitor que estará instalado en la banda de San Mamés.