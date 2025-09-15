Tottenham - Villarreal: cuándo se juega, horario y dónde ver en directo y en vivo online el partido de la Champions League.

El Villarreal y el Tottenham se miden en Londres en el partido que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. El Submarino Amarillo, dirigido por Marcelino García Toral, tratará de dar la sorpresa en la capital de Inglaterra y son conscientes de que han tenido un buen inicio de campaña, pero en la máxima competición continental la dificultad es bastante grande. Por su parte, los ingleses también han arrancado con buen pie y es por ello que tratarán de quedarse con los tres puntos. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en el Tottenham Hotspur Stadium.

Cuándo juega el Villarreal: horario del partido de Champions League contra el Tottenham

El Villarreal viaja a Londres para enfrentarse al Tottenham en el partido que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. El Submarino Amarillo es consciente de que tiene una salida bastante complicada, ya que sacar algo positivo del Tottenham Hotspur Stadium va a ser difícil, pero el equipo quiere levantarse tras la última derrota que sufrió contra el Atlético de Madrid el pasado sábado en el campeonato liguero español.

A qué hora se juega el Tottenham – Villarreal de la Champions League

La UEFA ha programado este emocionante Tottenham – Villarreal correspondiente a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League para este martes 16 de septiembre. El horario escogido por el organismo que rige el fútbol europeo fue el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y todo debería transcurrir con normalidad en la previa entre ambas aficiones para que el cuero ruede de manera puntual en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Dónde ver en directo por TV online el partido Tottenham – Villarreal

El medio de comunicación que adquirió los derechos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos de la máxima competición del viejo continente se fue Movistar+. Este Tottenham – Villarreal de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Este canal es de pago y forma parte del paquete que incluye el fútbol europeo, el cual es de pago y que habrá que tener contratado para ver todo lo que ocurra en la capital de Inglaterra.

Por otro lado, todos aquellos seguidores del Submarino Amarillo y amantes de la máxima competición continental en general podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Tottenham – Villarreal de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como se puede acceder a su página web mediante un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información diaria sobre todo lo que ocurra cada semana en la que haya partidos de la máxima competición continental. Cuando termine el Tottenham – Villarreal de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones más importantes que lleguen desde el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Dónde escuchar por radio en directo el Tottenham – Villarreal

Todos los aficionados del conjunto amarillo que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este Tottenham – Villarreal que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League deben saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras a nivel nacional como Radio Marca, Cope, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con Londres para contar todo lo que esté ocurriendo con los de Marcelino García Toral en el Tottenham Hotspur Stadium.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Tottenham – Villarreal

El Tottenham Hotspur Stadium, situado en la ciudad de Londres, será el campo donde se celebre este apasionante Tottenham – Villarreal que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Este campo se construyó para reemplazar al mítico White Hart Lane y fue inaugurado en 2019, teniendo capacidad para casi 63.000 espectadores. Se espera una gran entrada este martes para este choque en el que los campeones de la Europa League se ven las caras con el Submarino Amarillo.

La UEFA ha designado al árbitro esloveno Rade Obrenovic para que imparta justicia en este apasionante duelo entre el Tottenham y el Villarreal correspondiente a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Su compatriota Alen Borosak estará a los mandos del VAR, por lo que será el responsable de revisar cada acción polémica que se le escape a su compañero para, en caso de ser necesario, avisarle y recomendarle que vaya a mirarla al monitor que estará instalado entre los dos banquillos del Tottenham Hotspur Stadium.