La UEFA ‘frena’ el Villarreal-Barcelona en Miami y volverá a reunirse el 3 de diciembre

El Comité Ejecutivo de la UEFA no se pronunció todavía sobre la petición hecha por la Federación Española de Fútbol (RFEF) para que el Villarreal-Barcelona de la jornada 17 de la Liga se juegue en Miami y anunció que llevará a cabo una ronda de consultas entre todas las partes, incluidos aficionados. Volverá a reunirse el 3 de diciembre, aunque deja claro que su postura por el momento no es a favor, frenando el sueño de Javier Tebas por el momento.

La UEFA confirmó que su Comité Ejecutivo debatió este jueves en Tirana las solicitudes de España y también por Italia, para que el Milan-Como se juegue en Perth (Australia) en febrero, y reconoció que «se trata de una cuestión importante y cada vez más relevante», por lo que desea recabar las opiniones de todas las partes interesadas antes de tomar una decisión definitiva.

La UEFA, por lo tanto, no ha tomado ninguna decisión en firme y se aplaza hasta el 3 de diciembre, cuando todos los actores del fútbol podrán tomar decisión mucho más firme. El máximo organismo del fútbol europeo quiere llevar a cabo una ronda de consultas para tomar una decisión mucho más completa.

Y es que Ceferin ya llegó a afirmar hace unos días que su opinión al respecto era opuesta a que las competiciones nacionales lleven un partido fuera de su continente: «Abriremos esta conversación también con la FIFA y con todas las federaciones, porque no creo que sea positivo. Si es una excepción, bien; si hay una razón, bien; pero, en principio, los equipos europeos deberían jugar en Europa porque la afición que los anima vive en Europa. Es una gran tradición».

Comunicado de la UEFA

Solicitud de autorización para que partidos de las ligas nacionales se disputen fuera del territorio de la UEFA.

El Comité Ejecutivo debatió las solicitudes de la RFEF y la FIGC para aprobar la celebración de un partido de liga nacional fuera del país de origen, en particular fuera del territorio de la UEFA.

El comité reconoció que se trata de una cuestión importante y cada vez más relevante, pero expresó su deseo de garantizar que se tengan en cuenta las opiniones de todas las partes interesadas antes de tomar una decisión definitiva.

Hay muchos asuntos que resolver y, como organismo rector europeo, la UEFA tiene la responsabilidad de tener en cuenta todos estos factores.

Como resultado, este jueves no se ha tomado ninguna decisión, pero la UEFA llevará a cabo una ronda de consultas con todas las partes interesadas del fútbol europeo, incluidos los aficionados.

La próxima reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA está prevista para el 3 de diciembre de 2025 en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza.