El Gobierno de Sánchez contradice a Tebas con el Villarreal-Barcelona de Miami: «Mejor en mi país»

Pilar Alegría llevó la contraria a la idea de Javier Tebas de llevar un partido de su Liga a Miami esta temporada, concretamente el Villarreal-Barcelona. Este jueves es un día clave en este asunto, ya que la UEFA, aunque no sea punto del día, valorará en un Congreso la aprobación del traslado del encuentro de la jornada 17. Antes, la ministra de Deportes, mostró su opinión negativa a este tipo de citas del campeonato doméstico en el extranjero.

Tras su valoración, se esconden matices políticos, pues Tebas siempre ha declarado abiertamente ser una persona de derechas, a diferencia de este Gobierno socialista de Pedro Sánchez que también representa la propia Alegría. De hecho, el presidente de la Liga reconoció hace unos años que valoraría incluso votar a Vox.

«Como Gobierno de España lo que estoy haciendo es precisamente atraer competiciones internacionales a mi país. Porque sabemos hacerlo, porque tenemos buenos deportistas, grandes y magníficas aficiones y, por tanto, lo que estoy intentando es eso, atraer competiciones internacionales a España. Pues imagínese, sobre competiciones nacionales dónde me gusta que se jueguen, lógicamente en mi país», le respondió Alegría a Manu Carreño en la entrevista de este miércoles en la cadena Ser.

«Sobre todo porque además me sirve el mismo motivo: tenemos grandes ciudades, magníficas ciudades, enormes y grandes estadios y grandes aficiones. Por lo tanto, yo desde luego soy partidaria de que las competiciones nacionales se jueguen en España», añadió Alegría.

Alegría, Tebas y el Mundial 2030

La ministra habló también del Mundial de 2030 en España, Portugal y Marruecos. «Mantenemos conversaciones fluidas, como no puede ser de otra manera, tanto con Portugal como con Marruecos. ¿Y qué le va a decir la ministra de Deportes? Que yo, desde luego, voy a trabajar y ya estamos en ello porque incluso me atrevería a decir que hasta por condiciones objetivas me gustaría que esa final pudiera venir a España. Pero es verdad que esa decisión todavía no está cerrada», señaló.