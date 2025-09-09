Las medidas de Tebas no funcionan: la piratería en eventos deportivos se dispara un 142%

La lucha contra la piratería en el fútbol es una de las grandes preocupaciones que ha tenido Javier Tebas en estos últimos años. Al frente como presidente de la Liga, su gran objetivo es acabar con la difusión de las plataformas ilegales y, desde hace tiempo, ha llevado a cabo varias estrategias para dar con la tecla. Sin embargo, la realidad de los números reflejan que haya tenido éxito.

Concretamente, lo ha reflejado un nuevo informe de Grant Thornton, elaborado en colaboración con la Live Content Coalition, donde ha tipificado que lo único que hace es aumentar las retransmisiones sin derechos. El año pasado hubo la escalofriante cifra de 10,8 millones de notificaciones a intermediarios digitales, repartidos entre DSP’s, plataformas en línea y otros. Todos por lo mismo: emisiones no permitidas de eventos en directo.

Sin embargo, pese a todas las medidas que ha hecho Tebas para combatirlo, en el primer semestre de 2025, la cifra ha alcanzado un nuevo pico de 26,2 millones de notificaciones en este periodo de 18 meses. Es decir, un aumento del 142%, de las cuales el 82% de las notificaciones no resultó en la suspensión de las transmisiones ilegales, según publicó el informe.

Los esfuerzos de Tebas contra la piratería caen en saco roto

Otro de los puntos que señaló la Liga en su comunicado es que existe un retroceso de eficacia en las respuestas: solo el 11% de las notificaciones acabó en la suspensión de las retransmisiones ilegales en estos 18 meses, cuando en el segundo semestre de 2024 esa ratio era del 19%, pero en el primer semestre de 2025 la cifra cayó al 5%.

El estudio también analiza la deficiencia en la rapidez de respuesta de los intermediarios. Solo un 6% de las infracciones se atendió en 30 minutos desde el aviso y un 21% tardó más de dos horas.

Esta temporada, LALIGA ha lanzado una nueva campaña de sensibilización con el lema ‘Tú tienes fútbol pirata. Ellos te tienen a ti’, una iniciativa para concienciar a los espectadores del grave perjuicio que genera y los riesgos que puede provocar, como «malwarse, robo de información, fraude bancario, etc».