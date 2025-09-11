Oficial: la final de la Champions de 2027 se jugará en el Metropolitano

El Metropolitano volverá a ser la sede de la final de la Champions League. El Comité Ejecutivo de la UEFA ha anunciado este jueves que el estadio del Atlético de Madrid es el elegido para acoger el partido por el título en 2027. Ya tuvieron ese privilegio en el año 2019 con Liverpool y Tottenham, disputando aquel partido, que terminó con victoria de los reds por 2-0 gracias a los goles de Salah, de penalti, y Origi, en los compases finales.

Ocho años después, el estadio del Atlético de Madrid volverá a albergar una final de Champions League, la máxima competición a nivel de clubes en Europa. La Federación Española de Fútbol presentó su candidatura a petición del club rojiblanco, que tiene el apoyo tanto del Gobierno de España como del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Los rojiblancos peleaban con el Estadio Olímpico de Bakú (Azerbaiyán), después de que San Siro quedara fuera de la lucha.

El Metropolitano partía como favorito para hacerse con la final de la Champions League en 2027. De hecho, en el mes de marzo, el presidente de la Federación, Rafael Louzán, sorprendía con unas declaraciones en las que confirmaba que el estadio del club colchonero sería la sede de la final de la Champions en 2027.

«Este año España tiene la final de la Europa League en San Mamés, tenemos garantizada también la final de la Champions de 2027 en el Metropolitano de Madrid y por qué no pedir con nuestro apoyo que Sevilla pueda acoger en este estadio (La Cartuja) una de las próximas finales europeas», señaló Louzán durante su visita a las obras de La Cartuja en marzo.

Unos meses después, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha hecho oficial lo que era un secreto a voces y España volverá a albergar otra gran cita, el partido más importante del año a nivel de clubes europeos. Esta decisión consolida al estadio del Atlético de Madrid como uno de los estadios de referencia en el fútbol europeo.