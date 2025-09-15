3-2. El Mallorca pierde un partido que no supo ganar

El Mallorca pierde un partido que no supo ganar ante un Espanyol que le inflingió la tercera derrota del curso con apenas cuatro jornadas disputadas. Estuvo KO a lo 45 minutos, con un 2-0 en contra, pero dos errores muy graves de los catalanes, en forma de penalti y expulsión, le pusieron en bandeja el 2-2 con 25 minutos por delante lo tuvo todo a favor, con ventaja numérica, pero contemporizó y acabó pagándolo muy caro. Su próximo compromiso será ante el Atlético de Madrid el domingo en Son Moix.

El Espanyol salió mandón y valiente y encerró al Mallorca atrás con una presión alta a la que no supo responder el equipo de Arrasate, que pudo haber encajado el 1-0 a los cinco minutos en un disparo del argentino Roberto Fernández que, tras golpear en Raíllo, se estrelló en el travesaño ante la mirada impotente de Leo Román, que no pudo hacer otra cosa que seguir la trayectoria del balón con la mirada.

Un cabezazo flojo de Muriqi a las manos de Dmitrovic fue la tímida respuesta mallorquinista al martillo pilón al que estaba sometido. Muy poca cosa, sobre todo porque el Espanyol sí que fue contundente. A los 20 minutos Puado habilitó por la banda izquierda a Carlos Romero, que es un verdadero cañón, y su centro lo desvió con un toque sutil Pere Milla adelantándose a Raíllo.

Intentó reaccionar el Mallorca y tuvo el empate en un disparo de Mateu Morey que se le fue alto, pero se trató sólo de un espejismo porque el Espanyol primero avisó en un obús de Pere Milla y luego sentenció a los 34 minutos en un centro de Dolan que se tragó en su salida Leo Román para que Roberto Fernández, con el muslo, estableciera el 2-0. Una verdadera losa.

El partido pintaba bastos, pero en la última jugada de la primera parte, tras un saque de esquina, Pol Lozano agarró descaradamente a Mateo Joseph en el área y Hernández Hernández le pilló de pleno. Muriqi transformó el penalti y le dio al Mallorca una nueva vida con toda la segunda mitad por delante ya que, por si eso fuera poco, Pere Milla insultó al árbitro en la prolongación -«eres malísimo, le dijo en la cara»- y vio la tarjeta roja directa.

Jagoba no se anduvo con medias tintas y dio entrada tras el descanso a Virgili y Maffeo pasando a un 4-4-2 y metiendo al Espanyol en su área. Nada más empezar Muriqi obligó a intervenir a Dmitrovic, que luego le haría un verdadero paradón a Mateo Joseph. Estaba claro que el partido había cambiado, como no podía ser de otra forma. Se trataba ahora de aprovecharlo.

Mojica lo intentó también a los 57 minutos, pero no pudo con un excelso Dmitrovic, y a los 64 a Muriqi le sacó Cabrera el empate, pero se veía venir que era sólo cuestión de tiempo y un minuto después un centro largo de Darder lo cazó Muriqi en el segundo palo y el balón, tras golpear en el poste, acabó en el fondo de la red.

Con mucho tiempo por delante el Mallorca tuvo que haber ido a por el partido, pero contemporizó y lo pagó muy caro porque a los 80 minutos Raíllo cometió un penalti ingenuo que transformó Kike García en el 3-2 para el Espanyol.

Espanyol: Dmitrovic (3), Al-Hilali (1), Calero (1), Cabrera (1), Carlos Romero (2), Urko Fernández (1), Pol Lozano (1), Dolan (3), Puado (1), Pere Milla (1) y Roberto Fernández (2). Pickel (1) por Pol Lozano (58′), Kike García (1) por Roberto Fernández (71′), Rubén Sánchez (1) por Puado (71′), Miguel Rubio (1) por Al-Hilali (84′), Terrats (1) por Dolan (84′)

Mallorca: Leo Román (0), Mateu Morey (0), Valjent (1), Raíllo (1), Kumbulla (1), Mojica (1), Morlanes (1), Sergi Darder (2), Pablo Torre (2), Mateo Joseph (1) y Muriqi (3). Maffeo (1) por Mateu Morey (46′), Virgili (1) por Kumbulla (46′), Abdón (1) por Mateo Joseph (64′), Samú Costa (1) por Pablo Torre (70′), Marc Doménech (1) por Morlanes (82′)

Árbitro: Hernández Hernández. TA Pol Lozano, Kike García, Mateu Morey. TR Pere Milla (47′)

Goles: 1-0. Min.20: Pere Milla; 2-0. Min.34: Roberto Fernández; 2-1.Min.45: Muriqi (pen.).; 2-2. Min.65: Muriqi; 3-2. Min.80: Kike García (pen.)