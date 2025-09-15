Sánchez viajará a Alicante en pleno escándalo de la Vuelta y el Consell le exige «compromisos concretos»

Más de 16 meses después de su última visita a Alicante, entonces para un acto sobre el día del exiliado en Casa Mediterráneo a inicios de mayo de 2024, y en pleno escándalo por los disturbios anti israelíes que han cancelado la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha decidido viajar a Alicante. En concreto, al aeropuerto Alicante-Elche, para hablar del plan de inversiones aeroportuarias en los aeródromos españoles. Esto es, del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) junto al ministro de Transporte, el también socialista Óscar Puente.

Hay que recordar que en el Consejo de Ministros de 1 de julio de este 2025, se autorizó a AENA el adelanto de inversiones al periodo 2025-2026. Un total de 351,84 millones de euros. Pero se trata de una iniciativa en la que no se habla del verdadero problemas de los dos grandes aeropuertos valencianos, la segunda pista del Miguel Hernández Alicante-Elche, imprescindible para evitar su estancamiento. Y la ampliación de Manises, en Valencia, donde las fuentes consultadas confirman que la capacidad está superada.

Caso de no llevarse a cabo de inmediato la ampliación del aeropuerto Alicante-Elche, el eje que conforman ambas ciudades, la segunda y tercera de la Comunidad Valenciana, perderá 17.348 empleos y 920 millones de euros por cada año, tal como adelantó OKDIARIO en mayo de 2024, según el Estudio de Impacto Económico de la Segunda Pista del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, que en esos días presentó la Cámara de Comercio de Alicante.

Por ello, este lunes, la consellera de Turismo del Gobierno valenciano de Carlos Mazón, Marián Cano, ha reclamado a Sánchez «anuncios concretos y compromisos firmes» en materia de infraestructuras con la provincia de Alicante: «Han pasado nueve meses desde el anuncio de ampliación del aeropuerto Alicante-Elche y seguimos sin conocer la cuantía concreta ni el presupuesto asignado», ha recordado. «Esperamos que, además de hablar de la terminal, venga a anunciar la segunda pista», ha advertido también Marián Cano.

Pero, además, desde Alicante también se reclama a Pedro Sánchez la conexión por línea férrea del aeropuerto y el puerto de Alicante, la variante de Torrellano y el final de la infrafinanciación que ha convertido a la de Alicante en la provincia 52 de 52, la última, en inversión en los Presupuestos Generales del Estado. Tanto en 2023, como en sus sucesivas prórrogas hasta la fecha.

En la esfera política, la visita de Sánchez ocupa el eje central del desembarco socialista en los días previos al fin de semana, que incluye también la presencia en Valencia del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este miércoles. Y en la Vega Baja, por cuestiones de partido, de Diana Morant.