Israel llama «mentiroso» y «antisemita» a Sánchez por pedir la expulsión de sus deportistas

Gideon Saar, ministro de Exteriores de Israel, ha cargado este lunes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que este defienda la exclusión de equipos israelíes de las competiciones deportivas internacionales. Saar ha llamado «antisemita» a Sánchez, del que dice que es un «mentiroso» y que está al frente de un Ejecutivo «comunista».

«Antisemita y mentiroso. ¿Israel invadió Gaza el 7 de octubre o fue el Estado terrorista Hamás el que invadió Israel y cometió la peor masacre contra judíos desde el Holocausto?» ha compartido el ministro israelí en un mensaje compartido en las redes sociales tanto en inglés como en español. «Sánchez y su Gobierno comunista son antisemitas y enemigos de la verdad», ha completado, sobre el jefe del Ejecutivo.

Saar responde así a las palabras de Pedro Sánchez, quien el domingo, horas antes de la celebración de la última etapa de la Vuelta a España, proclamó la «admiración» del Gobierno a los manifestantes que antes de en Madrid ya habían parado la carrera ciclista en otras localidades como Bilbao o Mos. En la capital, con un escaso dispositivo de seguridad organizado por el Ejecutivo, los manifestantes, entre ellos numerosos radicales, lograron parar la carrera tirando vallas y otros objetos.

Gideon Saar ha considerado la cancelación de la última etapa de la Vuelta a España una «vergüenza» para el país y ha llamado «antisemita» y «mentiroso» a Sánchez por afirmar que «ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más» hasta que «no cese la barbarie» en relación al conflicto de Gaza.

En un discurso ante un grupo de 250 parlamentarios estadounidenses, como parte de la visita a Jerusalén de una comitiva liderada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el ministro Saar ha denunciado que «una turba propalestina saboteó La Vuelta» y lo hizo «con el apoyo y el aliento» de Pedro Sánchez. «Es casi increíble», ha subrayado.

«Sánchez y sus ministros comunistas animan a la violencia y elogian a quienes la cometen también después», ha añadido, recordando que lo ha hecho «solo días después de lamentar carecer de una bomba nuclear para frenar a Israel», en referencia a unas declaraciones del presidente durante el anuncio del paquete de medidas para frenar el «genocidio» en Gaza.

A juicio del ministro israelí, «la normalización de la violencia política y esta normalización por el primer ministro israelí y sus ministros amenaza a todo lo que representamos», antes de exigir que «deben cesar ahora».