La líder socialista de Dinamarca destroza a Sánchez: «Rindió homenaje a los matones»

La primer ministro de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen, ha censurado al presidente Pedro Sánchez por jadear este domingo a los radicales que boicotearon La Vuelta a España. «Rindió homenaje a los matones», ha expresado en sus redes sociales. Una crítica, la de su colega europea, que desfigura el papel de Sánchez en la prensa internacional.

La debilidad del jefe del Ejecutivo no sólo se fragua en el Congreso sino también entre sus aliados en Europa. Este mismo lunes, una de sus colegas internacionales, la danesa Mette, ha cargado duramente contra el líder socialista por haber alentado a los manifestante propalestinos a parar la competición ciclista. «Eso no está bien», ha expresado.

Considerada una gran amante del ciclismo, la primer ministro de Dinamarca, no ha escondido su enfado con que, en las últimas semanas, la carrera haya «sido destruida por los manifestantes» y el deporte «tomado como rehén en conflictos de otros». «La democracia permite a todos marcar sus posiciones. Pero el parlamento callejero no tiene nada que ver con la democracia», ha argumentado.

Mette, que ha manifestado su más profundo respeto con los deportistas, ha lanzado sus críticas contra el presidente Pedro Sánchez por haber animado a los radicales a parar la competición deportiva. «No suelo mezclar deportes y política, pero hoy quiero hacer una excepción. Mi colega español rindió homenaje ayer a los matones», ha manifestado. «Y estoy muy en desacuerdo con eso».

Alentó a los radicales

Sánchez, que este domingo animó a los manifestantes a defender su postura y su defensa del pueblo gazatíe, destacó el orgullo que para su Gobierno y el PSOE suponían que el pueblo español se movilzara en las calles «por causas justas como la de Palestina».

«Vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas», aseguró el jefe del Ejecutivo para, acto seguido, aplaudir a quienes durante estos días habían salido a las calles a boicotear cada actividad deportiva en defensa de los palestinos en su guerra contra Israel.

No obstante, tal y como informó horas más tarde OKDIARIO tras la suspensión de la Vuelta a España reventada por agitadores propalestinos de izquierda, la prensa internacional fue haciendo eco de los episodios que, durante la tarde de este domingo, se vivieron en las calles del centro de Madrid.