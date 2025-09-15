¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Un actor que se pasa a la música visita a Pablo Motos

Tras la visita de Yurena el pasado jueves, con polémica entre Pablo Motos y Tamara Falcó, El Hormiguero arranca una nueva semana de invitados desde este lunes 15 de septiembre. El primero en acudir al plató será Arón Piper, actor conocido por sus papeles en series y películas como Élite, El desorden que dejas, El correo o Fatum, entre otras. Pero esta noche se sentará para hablar de su carrera musical, en la que quiere comenzar a despuntar y darse a conocer al gran público.

Piper, nacido en Berlín en el año 1997, creció en Cataluña y a los 12 años comenzó a darse a conocer. Lo hizo a la vez en el mundo de las series y en el musical, aunque ha sido como actor donde ha destacado más (hasta el momento). Primero pasó por pequeños papeles en series y películas, pero fue con la serie de Netflix sobre un grupo de adolescentes en un elitista colegio la que le hizo saltar a la fama.

Aquello le sirvió para convertirse en una estrella internacional, dándole más trabajo ante las cámaras, pero Arón no se olvidaba de que desde años ya componía sus propias canciones. Aunque durante un tiempo llegó a renegar de ese éxito, lo cierto es que ahora lo mira con otros ojos y lo valora, agradeciendo el haber podido comprar una casa a su madre y haber podido llegar a crecer en la complicada industria musical.

Gracias a la interpretación ha podido conocer a grandes como Mick Jagger, Leonardo DiCaprio e incluso se le llegó a relacionar sentimentalmente con Dua Lipa, aunque de eso no le gusta hablar. Después de madurar y vivir más de lo que otro joven de su edad podría vivir en toda su vida, Piper ahora sabe que no abandonará nunca su carrera como actor, además de seguir intentar entrar de lleno en la música, aunque eso sabe que será más complicado.

El primer disco de Arón Piper, esta noche en ‘El Hormiguero’

En su visita al plató de Antena 3, el invitado hablará de su primer disco, que lleva por título su propio nombre, dejando claro que no quiere ocultar su identidad y que la gente le relacione con sus series. Montaña, el primer videoclip que ha grabado de este trabajo, ya es un éxito en apenas cuatro días, consiguiendo más de ocho millones de visualizaciones en YouTube.

Los fans de artistas como C. Tangana, Rels B o Dellafuente seguro que disfrutarán de canciones como Montaña, Pirata Espacial o Toda la vida, por nombrar solo algunas. El invitado de hoy de El Hormiguero fusiona el rap con el indie y la música urbana.

En El Hormiguero tendrá tiempo de hablar de su vida y de contar detalles de la enorme fiesta de presentación de su disco que realizó este verano en Ibiza. Arón Piper consiguió reunir a estrellas como Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti, Ester Expósito, Miguel Ángel Silvestre, Jon Kortajarena y muchos más en una noche muy especial que sirvió para dar a conocer sus canciones.