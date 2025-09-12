‘El Hormiguero’: lista completa de invitados del 15 al 18 de septiembre de 2025

El Hormiguero arrancará una nueva semana después de tener sus primeros enfrentamientos con La Revuelta, el programa de David Broncano. Tal y como te contamos en Happy FM, el espacio de Antena 3 ha ganado durante toda la semana, aunque bien es cierto que existió igualdad el pasado jueves 11 de septiembre. Para seguir adelante con su objetivo de superarse y de seguir sumando victorias, Pablo Motos y su equipo contarán en los próximos días con tres actores y dos cantantes de enorme éxito en su plató. Todos ellos visitarán a Trancas y a Barrancas desde el lunes 15 y hasta el jueves 18 de septiembre, con la firme intención de presentar sus nuevos y sorprendentes proyectos. ¡Los descubrimos!

Lunes, 15 de septiembre

Aunque es conocido por su carrera como actor, Arón Piper siempre se ha mostrado muy interesado en la música. Tanto es así que ha publicado varias canciones. Ahora, ha decidido dar un paso adelante en su carrera musical y ha sacado su primer disco de estudio, que se titula Arón Pipery con el que pretende dar el salto definitivo a la escena.

Martes, 16 de septiembre, en ‘El Hormiguero’

Imanol Arias y María Barranco regresan, esta vez juntos, al plató de Pablo Motos. Los actores presentarán la comedia teatral Mejor no decirlo, que se podrán ver a partir del día 3 de octubre en el Teatro Bellas Artes, en Madrid.

En la ficción, los dos interpretan a un matrimonio que ha conseguido durar décadas gracias a elegir bien los momentos en los que hablar y callar. Aun así, un cambio llegará a sus vidas cuando decidan decírselo absolutamente todo a la cara.

Miércoles, 17 de septiembre

El cantante Camilo ha estado en España durante gran parte del verano con una gira que ha pasado por las principales ciudades y algunos de los grandes festivales veraniegos. El viernes 19 de septiembre cerrará su tour en nuestro país con un concierto muy especial en la ciudad de Alcalá de Henares, en Madrid, pero antes visitará El Hormiguero para hacer balance de estas semanas en nuestro país.

Jueves, 18 de septiembre, en ‘El Hormiguero’

La semana de invitados se cerrará con Luz Casal en el plató. La cantante gallega presentará la canción ¿Qué has hecho conmigo?, que se trata de un segundo adelanto del que será su nuevo álbum, en el que ya está trabajando.

No te pierdas las nuevas entregas de El Hormiguero, programa presentado por Pablo Motos, desde el lunes 15 al jueves 18 de septiembre a las 21:45 horas en Antena 3.