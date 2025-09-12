Qué audiencia hicieron ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ ayer, jueves 11 de septiembre

El duelo de audiencias entre El Hormiguero y La Revuelta ha terminado su primera semana, después de que el programa de David Broncano regresase de unas largas vacaciones. El espacio de Antena 3 había conseguido llegar hasta el jueves 11 de septiembre con pleno de victorias, pero los de Broncano se han podido ganar audiencia gracias a la polémica entrevista a Mariló Montero, donde la presentadora se enfrentó a los abucheos de todo el público presente en el teatro. Así quedaron las audiencias de ayer.

Desde el lunes y hasta el miércoles, Motos y los suyos han ganado en sus encuentros con el programa de La 1, pero la polarización ha ayudado a que esa distancia se haya reducido entre los dos programas en la noche del jueves. El espacio de la cadena pública ha llenado de política esta semana (haciendo lo que su propia audiencia critica que hacen Motos y los suyos), llevando a una brigada forestal contra incendios, realizando una encerrona a Mariló Montero y con la visita, mucho más cómoda, este jueves a Pepa Bueno, que ha regresado para presentar el Telediario 1.

La visita de Bueno consiguió reunir al 14,4 % de la audiencia, lo que se traduce en 1.638.000 espectadores de media viendo el programa durante su emisión. Por su parte, El Hormiguero tenía prevista una gran noche para este jueves con la visita de Pedri y Ferrán Torres, pero los jugadores del F.C. Barcelona fueron baja de última hora por orden del club (que no ha explicado los motivos). Como sustituta tuvieron a Yurena, un nombre mucho menos potente, por lo que su audiencia lo notó, consiguiendo un 14,7 % de cuota y 1.675.000 espectadores.

La igualdad ha sido máxima en esta semana, pero si repasamos como fue la temporada anterior, La Revuelta comenzó con grandes datos, llegando incluso a vencer durante muchas semanas a El Hormiguero, pero con el paso de los meses se hundió en audiencias. En 2025 hasta el momento no ha podido liderar y el final de la pasada temporada le hizo caer hasta el 10 %, unos números que eran muy alarmantes.

‘Supervivientes All Stars’, el otro rival en audiencias

Por otro lado, Telecinco ha sido la tercera cadena en discordia en este enfrentamiento. Hasta el miércoles tenía a First Dates en este tramo, pero este jueves se decidió que el programa de citas volviese a Cuatro, la que había sido su casa hasta este verano y donde era el gran motor para atraer audiencias.

En su lugar, la cadena de Mediaset ha programado el espacio Supervivientes All Stars: Express, el previo a la primera gala de expulsión de la edición. El programa de Jorge Javier Vázquez logró un 9,2 % de share y 1.039.000 espectadores durante la misma franja que El Hormiguero y La Revuelta. Después, ya sin tanta competencia, creció en cuota hasta 15,3 %, pero bajó en espectadores hasta 895.000 (hay que recordar que termina alrededor de las dos de la madrugada).

First Dates, por su parte, notó el cambió de cadena y se conformó con un 6,3 % de cuota y 727.000 espectadores. Es de esperar que su fiel audiencia regrese en los próximos días y se acerque al 9 % y al millón de espectadores, que es a lo que estaba acostumbrado. Eso sí, en su regreso ya ha revitalizado la franja, que durante el verano ha estado ocupando Viajeros Cuatro y que apenas ha conseguido alcanzar el 4 % en las últimas semanas.