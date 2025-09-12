Pablo Motos, obligado a parar los pies a Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’: «No me piques»

El Hormiguero ha cerrado su semana con la visita de la cantante Yurena, que acudió al programa para cubrir la baja de última hora de los futbolistas del F.C. Barcelona Pedri y Ferrán Torres. Tras la entrevista a la cantante, que ha vuelto a la actualidad gracias al éxito de la serie Superstar, llegó el momento de la tertulia política de los jueves. Allí, de nuevo Tamara Falcó fue la estrella de la noche, aunque esta vez tuvo un pequeño encontronazo con Pablo Motos por culpa de una experiencia que el valenciano tuvo en un restaurante de alta cocina.

Más de una vez ha contado el valenciano que tiene un paladar muy especial, ya que apenas le gustan un puñado de alimentos, siendo conocido que durante años ha cenado pollo hervido cada noche antes de salir a presentar el programa. En la tertulia, además de los habituales temas de política nacional, el presentador quiso comentar una noticia de lo más curiosa. «Un hombre pidió azúcar en un bar para tomarse el café, pero el camarero del establecimiento le dijo que no porque en ese local el café se toma sin añadidos», así contaba a los espectadores.

En ese momento, Motos ha querido recordar una anécdota que le ocurrió en un restaurante de renombre de cocina creativa. El mismo día que tenía reserva con un grupo de amigos comenzó a tener molestias en el estómago, pero decidió acudir igualmente para no fallar a los amigos con los que había reservado.

Para no tener una mala noche, el presentador explicó lo que le sucedía a uno de los camareros del local, pidiéndole que para él le sirviesen un caldo de pollo, algo mucho más ligero, mientras el resto podría disfrutar de los platos habituales. Lejos de conseguirlo, Pablo contaba que se llevó una gran bronca, ya que el menú era cerrado y constaba de 27 platos.

«Hay gente que vas a su local a dejar tu dinero y te riñen», se quejaba amargamente al recordar aquel incómodo momento. Tamara Falcó, que recordemos que granó MasterChef Celebrity y se ha formado como chef, le quiso dejar claro el gran trabajo que hay en un restaurante de esas características.

«No sabes la cantidad de trabajo que hay en esos restaurantes. De hecho, deberías de entrar en una de esas cocinas. Son meses de elaboración para hacer ese menú. ¿Sabes la cantidad de partidas y personas que hacen falta para hacer un menú de 27 platos? Es complicadísimo», le abroncó la tertuliana a su jefe.

Para ponerle un ejemplo más cercano, la marquesa de Griñón le dijo lo siguiente: «¿Qué pasaría si a tu programa llega un invitado y te dice que no le divierten las hormigas, sino bailar una jota en el plató?». Pablo Motos, lejos de rendirse, le contestaba pidiéndola que no siguiese por ese camino: «Tamara, no me piques».

La respuesta del de Requena atacaba directamente a la tertuliana, ya que hablaba de Isabel Preysler. «Me estoy acordando ahora mismo de que cuando vino tu madre a El Hormiguero, me dijo que su perfil bueno estaba en mi silla. Yo me puse en otro sitio y ella se quedó con su perfil bueno», le recordaba

«Si cualquiera de los invitados de la semana que viene quiere venir a bailar una jota, que me lo diga porque yo estoy aquí para servirle y no para reñir», zanjaba así esta discusión con Tamara Falcó.