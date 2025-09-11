Última hora en ‘El Hormiguero’: Pablo Motos cambia de invitados tras caerse Pedri y Ferrán Torres

El Hormiguero anunciaba el pasado jueves a su lista de invitados de toda la semana siguiente, entre los que estaban nombres como Mar Flores, Nacho Cano, los coaches de La Voz y dos jugadores del F. C. Barcelona y la selección española como son Pedri y Ferrán Torres. Pero Pablo Motos y su equipo han tenido que cambiar de nombres por culpa de la agenda deportiva. Tal y como avisaba el presentador, los dos deportistas (que tenían este jueves día 11 de septiembre prevista su visita) no podrán acudir. El programa ha tenido que buscar un invitado de emergencia para cubrir su hueco con apenas unas horas de tiempo.

«Hay cambio de fechas en la agenda deportiva del Barcelona. No pueden venir Pedri y Ferran, lo harán más tarde», decía el valenciano a sus espectadores. Aunque el equipo blaugrana no tiene compromisos deportivos hasta el próximo domingo día 14 de septiembre, han decidido que no acudan al programa. Desde el programa no han dado más detalles, por lo que puede deberse a que el equipo catalán no quiera que dos de sus estrellas se tengan que enfrentar a una entrevista en horario de máxima audiencia después de que se haya confirmado que tendrán que jugar el encuentro contra el Valencia C.F.. Recordemos que lo harán en el estadio Johan Cruyff, que apenas tiene capacidad para 6.000 personas, debido a que no tiene los permisos necesarios para abrir el Camp Nou después de su enorme reforma.

Se trata de un enorme batacazo, ya que es un rumor que lleva semanas corriendo por las redacciones y que se ha terminado por confirmar, un desastre de grandes dimensiones para el equipo directivo de Joan Laporta. El debut de los catalanes será en un estadio que está dedicado a las categorías inferiores y al equipo femenino, por lo que los casi 100.000 espectadores que suelen acudir a los partidos del primer equipo se quedan sin asiento. De esta manera, se han visto obligados a sortear las entradas entre sus abonados, algo que traerá más de un problema y que deja clara la falta de previsión en este comienzo de liga.

¿Quién va esta noche a ‘El Hormiguero’?

Para salvar este problema de última hora, el programa de Atresmedia tendrá esta noche de jueves a la cantante Yurena, que ha vuelto a la actualidad gracias a la serie Superstar, uno de los éxitos de la plataforma Netflix de este verano. En ella se cuenta la historia de Paco Porras, Leonardo Dantés, Loly Álvarez, Arlequín y Tamara (ahora obligada a utilizar el nombre de Yurena).

Este grupo de personajes saltó a la fama a comienzos de los años 2000 gracias a sus guerras y enfrentamientos en televisión, llevando a que Tamara y sus canciones se convirtiese en himnos. Con el paso de los años todos rompieron su amistad, pero demostraron que casi cualquier persona podía convertirse en estrella de los programas y revistas del corazón en aquel momento.