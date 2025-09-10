Nacho Cano impacta con una confesión en ‘El Hormiguero’: «Temo que me peguen un tiro»

Tras la visita de Mar Flores, Nacho Cano ha sido el segundo invitado de la semana en El Hormiguero, una entrevista muy esperada, ya que es la primera en televisión que concede tras la archivación de la investigación por la situación contractual de los becarios de Malinche, su obra musical. Aunque el motivo de la visita era hablar de su nuevo proyecto, un nuevo musical que se estrena en Madrid, pero la mayor parte de la noche estuvo dedicada a hablar del Gobierno de Pedro Sánchez y de los problemas que está teniendo tras hacer público su apoyo a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

La causa por los becarios fue archivada el pasado mes de abril, pero el ex miembro de Mecano asegura que hasta ese momento se le ha «perseguido» por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros y favorecimiento de la inmigración ilegal. «Fue la Audiencia Provincial quien decidió que no había ningún problema después de haber tenido dos inspecciones de trabajo», ha recordado a todos los espectadores, después de la persecución mediática a la que fue sometido.

En su charla con Pablo Motos, Cano ha vuelto a dejar claro que la llegada de los becarios mexicanos fue de forma completamente regular y dejó claro que ha sido su amistad y apoyo a la presidenta madrileña lo que ha provocado que se le persiga.

El punto de comienzo de este calvario, lo pone en plena pandemia, en mayo del año 2021, cuando recibió la medalla de la Comunidad de Madrid, en un acto en el que agradeció a Díaz Ayuso su gestión durante el virus, especialmente por no cerrar los teatros y el ocio en Madrid. «Debió sentar mal a la gente que controlaba que las mentes pensantes del arte debían estar de un lado. Yo no estaba de ningún lado ni de otro», aseguraba ante las cámaras de Antena 3.

El cantante no ha dudado en poner el foco en el ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, asegurando que le investigó tras mostrarse cercano a la presidenta madrileña. Muy enfadado, ha dicho que acudía al programa para explicar «cómo opera esta banda criminal que nos gobierna», en referencia al Gobierno de Sánchez: «Esa es con la banda que estamos, esa es la forma de trabajar del señor Sánchez, Marlaska y de todos los que le rodean. Y eso es a lo que yo vengo hoy».

Aunque Moto le recordaba que había acudido al programa para promocionar el estreno de Ibiza Paradise, su nueva obra teatral y musical, Nacho Cano tenía claro lo que quería contar en un programa de máxima audiencia. «El espectáculo que he puesto en Gran Vía es maravilloso. Pero me importa España y me importa que sepáis que estamos jodidos».

Aunque describió al Gobierno, de nuevo, como «banda criminal con redes financiadas por gente que sospechamos, pero no sabemos», ha querido mostrar su apoyo y respecto por la Policía. Asegura que dentro «hay gente maravillosa», siendo los agentes «los primeros que lo sufren», ya «que están hasta los huevos de que les den los puestos a otros por chanchullos».

Nacho Cano asegura que no se siente seguro en España

El músico y compositor pasa grandes temporadas en México, donde ha querido dejar claro que se siente más seguro que en España, pese a la grande inseguridad que hay en el país azteca. «Temo que me peguen un tiro y tengo una cuenta corriente para que, si lo hacen, los que lo hagan lo paguen. Me fio de algunos jueces maravillosos, de algunos policías maravillosos, de ciudadanos increíbles, de algunos políticos, de ti y dos o tres más», terminaba diciendo el invitado.