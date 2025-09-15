Lamentable espectáculo internacional…con España alineada a Hamás e Irán

El espectáculo de ver boicoteada por primera vez en 80 ediciones la Vuelta Ciclista a España, por unos enemigos de Israel invocando su actuación en Gaza, animados con el apoyo y la admiración de quien esta al frente del gobierno, supera todo lo imaginable hasta la fecha. Es una prueba más de la ultra izquierda populista que okupa el gobierno más que gobernar, que es una muy noble y digna tarea cuando se ejerce al servicio del bien común de la sociedad.

Las imágenes de violencia boicoteando el normal desarrollo de la carrera por esos progresistas sanchistas, -no tan pro palestinos cuanto partidarios de Hamás, una criminal organización terrorista islamista- provocan tanta vergüenza ajena, como ridículo internacional de España. Y por supuesto colocan en su sitio a quienes apoyan a una coalición política como el sanchismo. Un auténtico Frente Popular social comunista populista, sucesor del desdichado que en 1936 provocó con su radicalismo sectario y criminal una trágica guerra civil entre los españoles.

EEUU e Israel, con Donald Trump y Benjamín Netanyahu se han convertido para ellos en representativos de lo que más odian, olvidando que gobiernan dos democracias de dos países occidentales de extraordinaria importancia. Que por supuesto que pueden ser criticados y con dureza, por sus opositores dentro de la ley, pero cosa distinta es el odio que transmite la forma de expresarlo por parte del sanchismo, y que está permeando peligrosamente a la sociedad.

El atentado contra Charlie Kirk debería inducir a una reflexión sensata para contener la creciente radicalización instalada en la sociedad española, que está alcanzando cotas tan elevadas como lo sucedido en la Vuelta Ciclista a España. Hasta ahora, la manifestación de anti judaísmo era considerada como algo impropio de una democracia occidental y una sociedad civilizada, evocando al nazismo y Hitler como su máxima expresión racista. Sin embargo, en la actualidad se considera «progresista» el apoyar a Hamas, organización terrorista administradora desde 2007 de la Franja de Gaza y cuyo objetivo prioritario y público es «acabar con el Estado de Israel y echar a los judíos al mar».

Ya es llegada la hora de desenmascarar a quienes llevaron a Sánchez en la Moncloa hace siete años y desde entonces ahí le mantienen. Algunos, como George Soros ahora con su hijo Alex y su Fundación OPEN Arms, que promueve sociedades -sólo occidentales- sin fronteras, y acogedora de la inmigración ilegal con los «brazos abiertos». Hace unas semanas ya escribimos acerca del peligro que acecha a gran parte de la UE y de manera destacada a España, con la creciente llegada de esta inmigración procedente del Magreb y el Wert Sahel de África.

Ahora al parecer habría que incluir a la procedente del Oriente Próximo con tantas banderas palestinas portadas por los boicoteadores de los ciclistas del equipo israelí. Aunque más bien son socialistas, comunistas y abertzales en su mayoría, que enarbolan cualquier bandera siempre que NO sea la de España. No incluimos en este concreto apartado al secesionismo catalán, y de manera especial al de Junts, dada su afinidad con la causa judía y el Estado de Israel.

A este respecto, y tras la descalificación que les dirigió Yolanda Diaz tras la derrota de su ley y estandarte político, este importante paso en la hostilidad hacia Israel no va a mejorar, sino todo lo contrario, la fluidez de la relación entre Sánchez y Puigdemont. Y por otra parte, en Waterloo ya hay conciencia del daño electoral que ese apoyo al sanchismo está provocando en sus filas, en beneficio de la Aliança Catalana de Silvia Orriols, la alcaldesa de Ripoll. Con Sánchez en cabeza espoleando a las masas enardecidas, ahora se prevé una auténtica persecución a Israel en cuántas competiciones ó festivales deportivos ó artísticos aspire a intervenir.

Se supone que la alternativa que desean es que Hamas e Irán sean quienes tengan el poder en esa Palestina cuyo Estado como tal no existe, y que Sánchez en nombre de España, ya ha reconocido. La permanencia del Frente Popular sanchista en el gobierno alinea a España con los «progresistas» de Maduro, Hamás y Alí Jameini. Para el Delegado sanchista en Madrid, los manifestantes contra los ciclistas han actuado «ejerciendo un derecho reconocido en la ley». Sobran comentarios.