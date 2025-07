Asociaciones señalan a Sánchez por «el odio a los judíos» del avión de Valencia y anuncian medidas legales

Varias organizaciones internacionales han criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por su «inacción» y «connivencia» ante «el odio contra los judíos» que se ha desatado con la expulsión de varios jóvenes de un avión en el aeropuerto de Valencia. Por ello, han anunciado este domingo que iniciarán de forma coordinada «las acciones legales más contundentes» que «pueden afectar al comandante de la nave y su tripulación, a la compañía aérea, a los policías que actuaron con fuerza excesiva, a sus mandos y a las autoridades aeroportuarias y de transportes en España».

Las asociaciones de EEUU, Francia y España entienden que el hecho de indicar que los franceses desalojados del avión son judíos «ha provocado una ola de indignación internacional que vuelve a cuestionar el sesgo y el odio contra los judíos», mientras que el Gobierno de Sánchez «no ha expresado ningún tipo de preocupación, ni ha abierto investigación alguna del incidente».

«Las primeras evidencias y testimonios recopilados de testigos directos indican que podría tratarse de un acto de discriminación antisemita contra niños y jóvenes menores, por lo que nos encontramos recopilando y analizando todas la pruebas para actuar por todas las vías legales disponibles, con el fin de defender los derechos civiles y de protección de esos menores y para garantizar que este grave incidente no quede impune», han comunicado.

En base a esos testimonios de los que han comprobado su «veracidad», entre los que se incluyen los de «pasajeros que nada tenían que ver con el grupo», las organizaciones describen la actuación que se ejecutó como «desproporcionada, injustificada y excepcional». Además, subrayan que los menores «fueron desalojados de la aeronave sin ninguna explicación válida» y «por orden del capitán».

Asimismo, indican que «no se reportaron incidentes, amenazas ni comportamiento inapropiado» sobre el grupo, y que otros pasajeros confirmaron que «no representaban ninguna amenaza para el orden público o la seguridad del vuelo».

«La respuesta arbitraria y excesiva de la tripulación fue seguida de la intervención violenta de la Guardia Civil, que culminó con el arresto del modo más abusivo de la directora del grupo, de 21 años, ante la mirada traumatizada de los menores. Los adolescentes fueron retenidos durante horas, obligados de modo irregular a borrar los vídeos que habían grabado del incidente y finalmente abandonados por la compañía aérea sin alternativa de vuelo», denuncian.

Dichas asociaciones -ACOM (España), National Jewish Advocacy Center (EEUU) y Organisation Juive Européenne (Francia)- aseguran que los jóvenes «regresaron a sus hogares al día siguiente tras recibir el apoyo para su realojo de grupos y comunidades judías y conmocionados tras presenciar estos actos de violencia y abuso institucional».

En cuanto a la compañía con la viajaban, Vueling, sostienen que ha «agravado más la situación» por lanzar un comunicado que tildan de «injurioso». Acusan a la aerolínea de «calumniar» en él a los menores, de los que dijo que mostraron un «comportamiento conflictivo» y una «actitud violenta», derivada de una «respuesta irresponsable» por parte de la compañía aérea. Todo ello, mencionan, sin abrir «una investigación imparcial».

Así, se ha «alimentado una campaña de injurias en redes sociales contra menores judíos, con acusaciones sin fundamento que incluyen supuestos cánticos contra palestinos y manipulación de equipos de seguridad».

Las acciones legales anunciadas por las asociaciones están motivadas, explican, por «la gravedad de estos hechos que involucran menores franceses en territorio español, perpetrados por una compañía con base en España y fuerzas de seguridad españolas. Además, todas las «aseveraciones» que se han hecho sobre «un comportamiento atribuido a todo el grupo sin prueba alguna» podrían constituir «una difamación que acarrearía graves consecuencias», añaden.

El 23 de julio, 44 menores franceses fueron desalojados de un avión en el aeropuerto de Valencia, junto a su monitora del campamento Kineret que acaban de terminar. Viajaban a París. Los jóvenes, de entre 13 y 17 años, estaban supervisados por 8 adultos y, según diferentes testimonios, «estaban sentados en sus asientos, respetando las normas y al personal».

En lo que respecta a la monitora afectada, fue «reducida y detenida por la policía de un modo violento y absolutamente desproporcionado», sostienen. El desalojo se produjo, insisten, después de que se les identificara «como judíos».

Un portavoz de Vueling explicó este jueves 24 de julio a OKDIARIO lo siguiente «en relación con los hechos ocurridos el día anterior, 23 de julio de 2025, con el grupo de pasajeros a bordo del vuelo VY8166 con origen en Valencia y destino París Orly». Según el portavoz de Vueling, se expone:

The woman who was arrested and beaten is the director of the Kinneret summer camp.

Fifty Jewish French children, aged 10 – 15, were singing Hebrew songs on the plane.

The @vueling airline crew said that Israel is a terrorist state and forced the children off the aircraft; they… https://t.co/V78PEHB58B pic.twitter.com/HizF6SZoaD

— עמיחי שיקלי – Amichai Chikli (@AmichaiChikli) July 23, 2025