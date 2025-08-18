El Ibex 35 ha dejado atrás su racha alcista en las últimas diez sesiones en la apertura de su sesión bursátil este lunes, con un retroceso del 0,25%, lo que coloca al selectivo madrileño por debajo del próximo récord de los 15.300 puntos. La Bolsa de Madrid ha vivido dos semanas fenomenales, superando hitos que no alcanzaba desde finales de 2007. El índice nacional ha seguido el paso de los mercados europeos este lunes, que registran caídas al calor de la máxima tensión geopolítica en los mercados a medida que continúan las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

Entre las claves para los inversores esta semana está la cita anual de los banqueros centrales en Jackson Hole (EEUU), donde se anticipa que Powell dará atisbos del cambio de postura de la Reserva Federal (Fed), con un recorte inminente en septiembre. Por otro lado, los mercados energéticos miran hacia los avances de las negociaciones entre Moscú y Kiev este lunes tras la cumbre celebrada en Alaska el pasado viernes.

Las empresas del Ibex 35

Entre los valores que más suben este lunes están Acciona Energía (+2,4%), Solaria (+1,7%) y Acciona (+1,2%).

Y del lado contrario, las acciones que más retroceden son ArcelorMittal (-1,3%) y el sector de la banca. El Banco Sabadell lidera las caídas (-1,1%) y le siguen BBVA (-1%) y CaixaBank (-0,57%), con el Banco Santander por detrás (-0,40%).

Mercados internacionales

El resto de los mercados bursátiles del continente también registraban caídas. El Dax, el índice de referencia de Alemania, abrió con una caída del 0,21%, París, un 0,18% mientras que Londres subía un 0,20%.

El barril del Brent, la referencia europea, se revalorizó un ligero 0,3% en la apertura de la sesión este lunes con una cotización de 66,05 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), la referencia estadounidense, caía un 0,4%, hasta situarse en los 62,27 dólares.

Por otro lado, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar fue de 1,1696 billetes verdes, mientras que el interés exigido al bono a 10 años se moderó hasta el 3,339%.