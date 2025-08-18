Muere un hombre tras una caída con su patinete en Alcudia

Un hombre ha muerto en Alcudia (Mallorca) tras sufrir un accidente con un patinete.

Según ha informado en redes sociales la Policía Local del municipio, el siniestro ha tenido lugar sobre las 21.00 horas de este domingo, momento en que se ha producido un accidente muy grave en el vial de servicios de la carretera de Artà, cerca de la rotonda de Magic.

Al parecer, el hombre ha sufrido una caída con un patinete y, a consecuencia del golpe, ha sufrido una parada cardiorespiratoria.

A pesar de los esfuerzos de agentes de la Policía Local y de los servicios sanitarios, que han practicado maniobras de reanimación, no se ha podido recuperar y, desgraciadamente, ha perdido la vida.

La Policía Local está instruyendo el atestado policial correspondiente para aclarar las circunstancias del trágico accidente.

Los accidentes fortuitos con patinete eléctrico han ascendido en Alcudia y en otros municipios de Baleares, como Palma. Ha aumentado el número y también la gravedad de los incidentes.

Alcudia lleva un año protagonizando una aparatosa escalada de este tipo de accidentes con patinete. Tanto los fortuitos como aquellos en los que se ven involucrados en choques con otros vehículos en circulación.

Al producirse en un vial de servicios paralelo a la carretera, este accidente no produjo retenciones serias en la circulación, que era intensa a esa hora de la noche en aquella zona.

Otros incidentes en Alcudia