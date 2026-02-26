Formentera se pone manos a la obra para dejar a punto su carretera principal antes de la temporada en unos trabajos que han comenzado esta semana y se prolongarán durante cuatro meses. Una intervención urgente en la carretera PM-820 destinada a reforzar la seguridad vial y modernizar la principal infraestructura vial de la isla.

La intervención ha sido adjudicada a la empresa Islasfalto SL con un presupuesto de 2.619.952 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses, consolidando como una de las obras viarias más urgentes actualmente.

Esta actuación se enmarca en el convenio de carreteras con el Govern y representa un nuevo impulso en la estrategia insular de modernización y mantenimiento estructural de la red viaria. El proyecto permitirá actuar de forma integral sobre uno de los corredores que concentra buena parte de la movilidad cotidiana de residentes y visitantes.

Se trata de la primera intervención integral de rehabilitación ejecutada en este tramo después de muchos años sin una actuación estructural de fondo, más allá de trabajos puntuales de mantenimiento. La intervención permitirá abordar de forma global la mejora del firme, reforzar la durabilidad de la infraestructura y optimizar la seguridad y funcionalidad de la vía.

El vicepresidente segundo y consejero del área, Javier Serra, ha destacado que esta actuación supone un «paso decisivo en la consolidación de una red viaria más segura y adaptada a las necesidades actuales de movilidad». Asimismo, ha señalado que el proyecto permitirá «mejorar la seguridad vial, optimizar el drenaje y modernizar un tramo fundamental para la circulación en la isla».

El proyecto contempla la rehabilitación integral del firme existente y los arcenes a lo largo de casi cuatro kilómetros, así como la adecuación de la señalización horizontal y vertical. También se incluyen actuaciones complementarias como el soterramiento de servicios, la reposición de resaltes, la protección de obras de drenaje y la actualización de la red de pluviales, con el objetivo de favorecer una gestión eficiente del agua de lluvia y prevenir posibles incidencias.

Uno de los puntos más relevantes de la intervención será la actuación específica en el cruce de Porto-Salè, donde se prevé una corrección de la rasante para mejorar la visibilidad y facilitar las maniobras de incorporación, así como la reordenación del drenaje. Asimismo, está prevista la instalación de dos radares pedagógicos digitales con alimentación solar para reforzar la seguridad vial en este tramo.

La fase inicial, que se inició este miércoles, incluye los trabajos preparatorios imprescindibles para garantizar la correcta ejecución de las obras. Durante las primeras jornadas se llevarán a cabo las actuaciones de obra civil necesarias para el soterramiento de servicios, previas al inicio del asfaltado del firme.

Durante el desarrollo de los trabajos se podrían producir afectaciones puntuales al tráfico, que serán comunicadas oportunamente a través de los canales oficiales.

En este sentido, el Consell Insular de Formentera, en coordinación con la empresa adjudicataria, trabajará para optimizar el ritmo de ejecución y minimizar el impacto de las obras, con el objetivo de reducir al máximo las molestias para la ciudadanía.