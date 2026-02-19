Formentera ha eliminado 2.000 coches de sus carreteras en seis años y este verano sólo permitirá 10.000. Será este viernes cuando el Consell decida cuántos serán de turistas y visitantes, trabajadores y residentes.

La consellera de Movilidad, Verónica Castelló, ha puesto sobre la mesa del Consell de Entidades las dos alternativas que tendrán que ser sometidas a votación el próximo día 20 de febrero.

Así, las opciones a votar son, la primera de ella, una cuota de 800 vehículos para trabajadores no residentes y un techo de turismos de visitantes de 1.000. En esa opción, el techo total de vehículos se establece en 10.355.

La opción B derivada del trabajo y conclusiones alcanzadas en el marco de las reuniones de la Sectorial de Movilidad, propone mantener el techo vigente durante 2025 y consolidar el actual escenario antes de introducir nuevas reducciones.

En este punto, se mantiene el techo de turismos de visitantes para la próxima temporada en 1.732, sin diferenciar a los vehículos de trabajadores no residentes. Así, el techo de vehículos suma un total de 10.287 vehículos.

Ambas opciones mantienen el período de aplicación de estas restricciones a la entrada de vehículos entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

Durante la sesión se presentaron las conclusiones técnicas y las aportaciones recogidas en los diferentes espacios de participación que se han celebrado a lo largo de las últimas semanas, después de que se abriera un período de participación ciudadana.

En concreto, se han analizado los niveles de servicio de la red viaria, comparando los estudios realizados en 2018 y 2025, así como el porcentaje real de reducción del techo de vehículos entre 2019 y 2025. Los datos constatan una disminución global del techo regulado del 17,4 %, que supera el compromiso inicial.

Asimismo, se ha abordado la preocupación manifestada por diferentes sectores en relación con el incremento de autorizaciones de vehículos para trabajadores no residentes, así como diversas propuestas de mejora operativa y de funcionamiento del sistema.

Para el Consell de Formentera, que gobierna la coalición Sa Unió (Compromís y PP) con Óscar Portas al frente, el debate permite seguir avanzando en la definición del modelo de regulación para 2026, en un marco de diálogo institucional y participación de los agentes sociales y económicos de la isla.

El próximo viernes está prevista una segunda sesión en la que deberá someterse a votación la opción más adecuada, según las asociaciones que conforman el Consejo de Entidades. Una vez elegida una de ambas opciones, se elevará a pleno para su aprobación.