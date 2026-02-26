Piden 36 años de cárcel para los ‘carniceros de Porto Pi’ por intentar asesinar a un joven en Palma

Cuatro jóvenes que asestaron once puñaladas a otro en Porto Pi se enfrentan a una petición fiscal de nueve años de cárcel cada uno. Según el escrito de Fiscalía, al que ha tenido acceso OKBALEARES, también reclama que indemnicen a la víctima con 13.000 euros por las lesiones y secuelas. Los presuntos agresores, que se encuentran en prisión, serán juzgados próximamente en la Audiencia de Palma.

Los hechos ocurrieron sobre las 6.00 horas del 6 de abril de 2025 en el exterior de la discoteca Velvet de Porto Pi. La víctima inició una discusión con uno de los agresores y le propinó diversos golpes en la cabeza. El joven, junto con el resto de acusados, se abalanzaron sobre él y lo tiraron al suelo.

Tres de los procesados sujetaron al perjudicado y uno de ellos le asestó once navajazos en la zona de las nalgas, así como en el costado derecho mientras todos le decían: «Te vamos a matar». Los atacantes impidieron cualquier defensa o protección de la víctima y aprovecharon para propinarle repetidos puñetazos y patadas por todo el cuerpo.

Los empleados del establecimiento de ocio nocturno intervinieron y pararon la agresión, que fue grabada por varios testigos. La Policía Nacional, una vez recibidas la denuncia y las imágenes, abrió una investigación y detuvo a los presuntos agresores.

La víctima horas después explicó a los investigadores que no sintió en ningún momento cómo le pinchaban ni siquiera dolor por los numerosos golpes recibidos. Cuando le acuchillaban escuchó una voz que decía: «Dale en el culo, que ahí no lo vas a matar». El herido solo recordaba la presión sobre su espalda. Quedó tendido en el suelo, sin poder levantarse, hasta que llegó la Policía.

Las consecuencias médicas fueron graves: sufrió neumotórax derecho, fractura costal, heridas que requirieron sutura e ingreso hospitalario, y necesitó 45 días para sanar, dos de ellos de carácter grave. Como secuelas arrastra neuralgias intercostales, estrés postraumático y cicatrices con perjuicio estético.

La Fiscalía solicita 9 años de prisión para cada uno de los cuatro acusados por asesinato en grado de tentativa, lo que suma 36 años de cárcel en total, además de la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante un periodo de diez años. El Ministerio Público también acusa a la propia víctima inicial de un delito leve de lesiones por golpear primero a uno de los agresores y solicita que se le imponga una multa de dos meses con una cuota diaria de 12 euros.

El caso ya ha sido elevado a juicio oral y se perfila como uno de los procesos más impactantes del año en Palma, con una petición global que asciende a 36 años de prisión si el tribunal respalda íntegramente la acusación de la Fiscalía. Por su parte, la acusación particular, a cargo del prestigioso abogado David Salvà, aumenta la petición a los 40 años.