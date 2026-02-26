Esto es lo que va a pasar con el hijo de Bertín Osborne mientras Gabriela Guillén está en ‘Supervivientes’

La participación de Gabriela Guillén en Supervivientes 2026 ha generado gran expectación, no sólo por el reto que supone para la esteticista, sino también por la logística familiar que implica su estancia en los Cayos Cochinos.

La empresaria, madre del sexto hijo de Bertín Osborne, ha sido captada por primera vez desde que se confirmó su incorporación al reality. En sus declaraciones a Europa Press, se ha mostrado ilusionada, aunque consciente de los desafíos que enfrentará. Nosotros sabemos todo lo que ha contado.

La futura concursante que explicado que aún no conoce a sus compañeros ni los detalles de la dinámica del programa, definiendo la experiencia como «una aventura». Gabriela confesó que lo más difícil de esta nueva etapa será la separación temporal de su hijo: «Es lo más difícil», reconoció ante las cámaras. Sin embargo, afirmó sentirse preparada para el reto y confía en sus propias capacidades: «Soy una guerrera. Tengo ganas de que la gente me conozca, pero también de conocerme a mí misma».

Gracias a este proyecto, la ex de Bertín Osborne tendrá una oportunidad perfecta para dejar atrás su historia con el cantante y emprender una aventura donde pueda demostrar quién se esconde detrás de su personaje público. Pero, ¿qué hará con su hijo durante el tiempo que esté en Honduras? Ella misma se ha encargado de responder a esta pregunta.

¿Qué pasará con el hijo de Gabriela Guillén?

Durante sus últimos días en España, Gabriela Guillén ha asegurado que mantendrá su rutina laboral hasta el último momento, atendiendo a todas sus clientas. «Así que esta semana y la siguiente a tope», afirmó, reflejando su compromiso con su trabajo antes de trasladarse a Honduras.

Respecto al cuidado de su hijo durante su ausencia, la empresaria fue clara: Bertín Osborne asumirá la responsabilidad principal. «Claro que sí, es el padre», respondió Guillén cuando se le preguntó sobre este asunto. Es decir, según ha confirmado la propia empresaria, el cantante estará pendiente de su hijo menor durante el tiempo que dure Supervivientes.

Tal como informó la revista Diez Minutos, los acuerdos entre ambos progenitores establecen que Bertín compartirá los fines de semana con su hijo, mientras que el resto del tiempo estará al cuidado de la tía materna, la hermana de Gabriela. Esta coordinación demuestra la intención de mantener la estabilidad emocional del niño durante la ausencia de su madre. Por suerte, han dejado todos sus problemas atrás y ahora tienen por delante una etapa que, si quieren, será beneficiosa para todos.

La postura de Bertín Osborne

El cantante ha mostrado un apoyo firme hacia la participación de Gabi en el reality. Según contó la propia concursante, Osborne le animó a aceptar la oferta, asegurándole que sería una experiencia positiva y que contaría con su respaldo: «Me ha dicho que me va a ir muy bien, que me apoyará. Que lo disfrute a tope, que es una oportunidad, que vaya a disfrutar y que sea yo misma».

Además de su apoyo moral, Bertín Osborne, que anunció su retirada de la música en 2026 tras más de cuatro décadas de carrera, se ha volcado en conocer y compartir tiempo con su hijo. En una entrevista con ¡Hola!, recalcó su entusiasmo por los primeros encuentros con el pequeño David, destacando la importancia de la visibilidad del niño: «Estoy muy contento de conocerlo, de compartir con él momentos. Y estas fotografías son para que no sea un niño escondido. El niño es una monada, cariñosísimo, un amor». Asimismo, reiteró su compromiso de garantizar la educación y el bienestar de David, pese a las dificultades de vivir en ciudades diferentes.

La aventura de ‘Supervivientes’

Para Gabriela Guillén, Supervivientes 2026 representa tanto un desafío personal como una oportunidad para consolidarse ante el público. Más allá del impacto mediático, la esteticista ha señalado que el reality será un espacio para conocerse a sí misma y poner a prueba su fortaleza emocional y física. Al mismo tiempo, la organización familiar con Bertín Osborne asegura que su hijo estará cuidado y estable, permitiendo a Gabriela afrontar la aventura con la tranquilidad de que la rutina y el bienestar del niño están garantizados.

Con todo lo anterior, podemos decir que la participación de Gabriela en el programa combina la emoción de un nuevo desafío con la responsabilidad de la maternidad, apoyada por un entorno familiar que prioriza la estabilidad del menor y el equilibrio entre vida profesional y personal.

Su preparación, compromiso y el respaldo de Bertín Osborne prometen una experiencia intensa y bien coordinada, que atraerá la atención de seguidores y medios durante toda la temporada. Si los pronósticos se cumplen, estamos delante de una de las ediciones más esperadas de Supervivientes.