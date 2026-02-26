El motivo oculto por el que los hoteles tienen el aire acondicionado a temperaturas muy bajas: es parte de un plan

Detrás del aire acondicionado de los hoteles hay un plan a nivel de salud, económico y sostenible que se lleva a cabo gracias a una estrategia que sigue la mayor parte de la industria hotelera. Todo con el objetivo de reducir costes y que los clientes pasen la mejor experiencia posible cuando abren la puerta de la habitación de un hotel. Consulta en este artículo todos los secretos que hay detrás del aire acondicionado de los hoteles, tanto en España como en el resto del mundo.

Esto es algo que nos ha pasado a todos: entras en la habitación de un hotel en un día caluroso y recibes un impacto de temperatura fría que siempre agradeces. Con la llegada de la primavera y el aumento de temperaturas que acaecerá en España en los próximos meses, esta sensación la tendrán los miles de millones de turistas que a diario pasan la noche en un hotel, ya sea por motivos de ocio o simplemente laborales. Cuando aumenta el calor, siempre ocurre lo mismo: florece la temperatura fría en la habitación de un hotel.

Esto se debe al potente sistema de aire acondicionado que hay en los hoteles gracias a lo que se denominan sistemas HVAC, que transmiten calefacción, ventilación y aire acondicionado. Esto es habitual que salga a través de las rejillas que hay en diferentes puntos de la habitación y que se gestionan a través de un termostato que suele estar pegado en unas paredes y en el que puedes jugar con la temperatura a tu gusto. Esto forma parte de una estrategia de la industria hotelera que tiene como objetivo mejorar la experiencia del cliente y la rentabilidad económica.

Los hoteles y el aire acondicionado

Uno de los motivos de la temperatura baja del aire acondicionado de los hoteles tiene que ver con el control de la humedad. Estos establecimientos tienen que llevar la temperatura al mínimo de las habitaciones, principalmente en las zonas cálidas, donde la humedad es alta y puede jugar una mala pasada con la aparición de moho y bacterias. Esto puede desembocar en enfermedades para los clientes y a ninguna empresa hotelera le interesa que un turista coja un resfriado en su hotel. Así que esto se combate bajando de temperatura la habitación. Además, de paso, también prolonga la vida útil de los equipos y muebles, ya que estas bacterias pueden erosionar el mobiliario.

Varios expertos también relacionan el ‘frío’ de las habitaciones de los hoteles con un efecto psicológico que puede producir en los clientes recibir una habitación con temperatura muy baja. Esto, después de venir del calor del exterior, puede dar sensación de refugio, limpieza e incluso lujo para los huéspedes. Esto será vital para que estos turistas tengan la mayor experiencia en el hotel en cuestión. Así que el clima con el que recibas a estos usuarios es importante, según la ciencia.

Otro factor importante tiene que ver con la economía. Todos pensamos que los hoteles hacen un gran gasto de electricidad con el aire acondicionado, pero esto no es del todo cierto. Lo primero que buscan las empresas hoteleras es la rentabilidad económica y aquí también hay truco. Los sistemas HVAC están diseñados para enfriar rápidamente la habitación y que las temperaturas sean estables durante largos periodos. Además, cuando la habitación queda deshabitada, la temperatura se ajustará para buscar la eficiencia energética.

Esto se debe a los sensores de movimiento y otros sistemas vinculados a la tarjeta-llave que hacen que, cuando los huéspedes se marchen de la habitación, de forma automática el aire acondicionado se reduzca unos grados para pasar al modo ahorro con una temperatura agradable que quedará decretada a la espera de que lleguen los clientes. En caso de que estos intenten aprovecharse de la luz gratis y bajar la temperatura al mínimo a su regreso al hotel, debes saber que estos establecimientos cuentan con un control centralizado en el que quedará establecida una temperatura base con unos límites. Todo con el objetivo de mejorar el confort, la eficiencia energética y que la factura de luz mensual no se vaya de madre.