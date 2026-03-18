Thomson Go Plus Pro UHD, la pantalla portátil con ruedas que quiere estar en tu salón, tu cocina y hasta en tu terraza

El Thomson Go Plus Pro UHD no es el típico televisor que se coloca en un mueble y ya no se toca más. La marca plantea aquí un dispositivo mucho más flexible, pensado para acompañar al usuario en distintos momentos del día y en diferentes estancias de la casa. La idea es sencilla de entender: una pantalla táctil de 27 pulgadas, con resolución 4K Ultra HD, base con ruedas y batería integrada para que no dependa de una ubicación fija.

Una pantalla que cambia con tus rutinas

Lo más llamativo del Thomson Go Plus Pro UHD es precisamente ese planteamiento híbrido. Sirve para ver la televisión, reproducir contenidos en streaming, hacer videollamadas, consultar recetas en la cocina, trabajar con aplicaciones de productividad o incluso entretener a los niños con juegos interactivos. No se limita al papel de televisor portátil, sino que intenta ocupar un espacio intermedio entre smart TV, tablet de gran formato y pantalla multimedia para el hogar.

Encaja bastante bien con la forma en la que hoy se consumen los contenidos. Estamos acostumbrados a ver vídeos, series o llamadas desde el móvil, pero también es verdad que muchas veces se echa de menos una pantalla mayor. Thomson recoge esa necesidad y le da respuesta con un formato que se puede desplazar del salón al dormitorio o a la cocina sin demasiadas complicaciones gracias a su base móvil.

Mucho más allá del ocio

La marca francesa deja claro que el Thomson Go Plus Pro UHD no está pensado solo para entretener. Al contar con Android 14, el equipo da acceso a aplicaciones de streaming, herramientas de trabajo y opciones de productividad desde el primer momento, siempre que esté conectado a una red WiFi. Además, permite instalar apps como Office y aprovechar funciones multitarea, algo que amplía bastante su campo de uso en entornos de teletrabajo o estudio.

También suma una webcam integrada, un detalle que refuerza ese perfil polivalente. No es difícil imaginarlo en una videollamada de trabajo, en una clase online o incluso como apoyo para crear contenido. A eso se añaden conexiones como HDMI y USB-C, pensadas para conectar fuentes externas y dispositivos adicionales con facilidad.

Imagen 4K, sonido potente y control táctil

En el apartado técnico, Thomson apuesta por una resolución 4K Ultra HD en 27 pulgadas, una combinación que debería ofrecer una imagen nítida y detallada para vídeo, series o navegación visual. A eso se suma un sistema de sonido de 42 W con estructura de tres vías y subwoofer integrado en la base, un punto importante en un producto de este tipo, ya que parte de su atractivo está en poder usarlo sin depender de altavoces externos.

Otro elemento diferencial es la propia pantalla táctil. No se trata solo de mirar contenidos, sino también de interactuar con ellos de forma más directa. Ese detalle puede marcar la diferencia en usos educativos, aplicaciones de dibujo, juegos o tareas cotidianas que resultan más cómodas con control táctil. Además, la pantalla permite ajuste de altura, inclinación y giro, por lo que se adapta mejor a distintas posiciones y contextos de uso.

Un producto para una casa más flexible

La sensación que deja este lanzamiento es que Thomson quiere responder a un tipo de usuario que ya no entiende la tecnología como algo estático. El televisor del salón sigue teniendo su sitio, pero cada vez hay más espacio para dispositivos que cambian de función según el momento del día. El Thomson Go Plus Pro UHD busca precisamente eso: convertirse en una pantalla para ver un partido en el dormitorio, seguir una receta en la cocina, mantener una reunión en casa o ver una serie en la terraza.

La autonomía anunciada es de hasta 4 horas, una cifra suficiente para muchos usos concretos sin tener que estar pendiente del enchufe de forma constante. El producto llegará con un precio recomendado de 699 euros y contará con 3 años de garantía. No es una propuesta pensada para todos los bolsillos, pero sí una de esas ideas que llaman la atención por salirse de lo habitual y por intentar encajar en nuevos hábitos de consumo digital dentro del hogar.