HONOR MagicPad4: la tablet más delgada del mundo quiere competir con el iPad Pro

La nueva HONOR MagicPad4 ya es oficial y no llega precisamente para pasar desapercibida. La marca china quiere posicionarse en la gama más alta del mercado tablet con un argumento muy claro: diseño extremo, potencia de última generación y herramientas de productividad que buscan sustituir al portátil. De hecho, la HONOR MagicPad4 presume de ser la tablet más delgada del mundo, con solo 4,8 mm de grosor, superando incluso a modelos como el iPad Pro.

Diseño récord y pantalla OLED de 165 Hz

Uno de los grandes reclamos de la HONOR MagicPad4 es su construcción. Con apenas 4,8 mm de grosor y unos 450 gramos de peso, establece un nuevo récord dentro de su categoría. La firma habla de una estructura en forma de media luna y del uso de fibra de grado aeroespacial para lograr mayor rigidez reduciendo peso. Según los datos facilitados por la compañía, el conjunto formado por tablet, teclado y lápiz ronda los 852 gramos, situándose por debajo de muchos portátiles ultraligeros de 13 pulgadas.

En el frontal encontramos una pantalla OLED de 12,3 pulgadas con una relación pantalla-cuerpo del 93 % y marcos de apenas 4 mm. La resolución alcanza los 3000 × 1920 píxeles y la frecuencia de refresco sube hasta los 165 Hz, una cifra poco habitual en tablets y claramente pensada también para consumo multimedia y juegos. El brillo máximo HDR llega a 2400 nits, lo que promete buena visibilidad en exteriores.

HONOR también ha puesto el foco en la salud visual, incorporando atenuación PWM de 5280 Hz, certificaciones TÜV Rheinland por baja luz azul y tecnologías propias de confort ocular.

Snapdragon 8 Gen 5 y batería para todo el día

La HONOR MagicPad4 estrena el Snapdragon 8 Gen 5 fabricado en 3 nm, siendo la primera tablet en integrar este procesador. Esto la sitúa directamente en la gama más alta en términos de rendimiento, tanto para tareas exigentes como para edición ligera, multitarea avanzada o juegos. El apartado multimedia se completa con ocho altavoces compatibles con HONOR Spatial Audio, buscando una experiencia envolvente sin necesidad de accesorios externos.

La batería alcanza los 10.100 mAh y es compatible con carga rápida HONOR SuperCharge de 66 W. Sobre el papel, esto debería permitir jornadas completas de trabajo o estudio sin demasiadas preocupaciones, algo clave si realmente quiere sustituir al portátil.

Modo PC y herramientas de IA

La HONOR MagicPad4 apuesta fuerte por el software. Incorpora un modo PC que transforma la interfaz en una experiencia más cercana a un ordenador de escritorio, con gestión avanzada de archivos, uso completo de ratón y atajos de teclado como Ctrl+C o Alt+Tab. La idea es facilitar la multitarea con varias ventanas abiertas y una organización más profesional.

En el terreno de la inteligencia artificial, integra funciones como HONOR AI Memo, capaz de generar actas de reuniones, identificar participantes o resumir contenidos. Se suman herramientas como AI Meeting Agent, recordatorios inteligentes y cancelación de ruido basada en reconocimiento de voz.

Conectividad total incluso con iPhone y Mac

Uno de los puntos más llamativos es su apuesta por la conectividad abierta. A través de HONOR Connect, la HONOR MagicPad4 puede funcionar como pantalla extendida para ordenadores Mac y permite intercambio de archivos entre dispositivos de distintas marcas, incluyendo iPhone, iPad y Mac. En un mercado donde los ecosistemas suelen estar cerrados, este movimiento busca atraer a usuarios que no quieren renunciar a sus dispositivos actuales.

Disponibilidad y precio por confirmar

La HONOR MagicPad4 en configuración 12 GB + 256 GB estará disponible en color gris y blanco a partir del 2 de marzo. Por el momento, la marca no ha confirmado el precio del nuevo modelo. La información oficial sobre su importe se comunicará próximamente.

Con esta propuesta, HONOR intenta posicionarse directamente frente a los referentes del sector, combinando diseño extremo, potencia de última generación y una clara vocación productiva. Falta conocer el precio definitivo para valorar si la HONOR MagicPad4 se convierte en una alternativa real dentro de la gama más alta o si queda como un ejercicio de ingeniería ambicioso.