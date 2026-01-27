‘La IA solo tiene sentido si mejora la vida del usuario’: así es la apuesta del HONOR Magic 8

HONOR arranca 2026 reforzando su ofensiva en la gama alta con la nueva serie Magic 8, una familia de dispositivos que busca competir de tú a tú con los grandes nombres del sector sin limitarse a repetir fórmulas. Fotografía computacional, autonomía inteligente, seguridad avanzada y una visión clara sobre cómo debe integrarse la inteligencia artificial son algunos de los pilares de esta generación. Para entender mejor qué hay detrás de esta estrategia, hablamos con Jesús Domíngues, experto en productos de HONOR.

Pregunta. — HONOR arranca el año con la serie Magic 8 en un mercado cada vez más saturado. ¿Qué aporta esta nueva generación para afirmar que no es “uno más” dentro del segmento premium?

Respuesta. — La serie HONOR Magic 8 nace para liderar una etapa clave dentro de la estrategia de crecimiento de HONOR, centrada en reforzar los segmentos mid y high-end a través de un porfolio premium sólido y diferenciado. En este enfoque, la HONOR Magic Series juega un papel protagonista, destacando por su innovación en fotografía, rendimiento, diseño e inteligencia artificial.

A nivel de hardware, el Magic 8 Pro integra innovaciones diferenciales como una cámara de 200 mpx, capacidades avanzadas de teleobjetivo ultra nocturno, herramientas de imagen impulsadas por IA y un rendimiento de primer nivel gracias al Snapdragon 8 Elite Gen 5, que combina potencia con eficiencia sostenida.

Todo ello se articula a través de MagicOS 10, un sistema que aprende del uso diario para anticiparse a las necesidades del usuario. Esta combinación de IA útil, hardware premium y software inteligente es lo que permite afirmar que la serie Magic 8 es una propuesta pensada para usuarios que buscan innovación de vanguardia.

P. — ¿En qué aspectos notarán los usuarios de forma más clara el salto del Magic 8 Pro respecto a la generación anterior?

R. — El salto se percibe especialmente en tres áreas clave. En fotografía computacional, el nuevo sistema de cámaras, liderado por el teleobjetivo de 200 mpx, ofrece un rendimiento muy superior en zoom y fotografía nocturna. La IA analiza la escena en tiempo real para optimizar exposición, detalle y color incluso en condiciones complejas.

En rendimiento inteligente, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, junto con la gestión avanzada de recursos de MagicOS 10, garantiza una experiencia fluida y estable tanto en gaming como en multitarea prolongada, con un consumo energético más eficiente.

Por último, en autonomía y experiencia diaria, la batería de silicio-carbono de 6.270 mAh, optimizada por IA según los hábitos reales del usuario, permite una autonomía consistente sin comprometer diseño ni peso. Además, el botón de IA dedicado facilita el acceso inmediato a funciones inteligentes, reforzando una interacción más natural con el dispositivo.

P. — Apple, Samsung y Xiaomi dominan la gama alta. ¿Dónde juega HONOR una partida diferente?

R. — HONOR compite desde un enfoque claramente diferenciado: integrar la IA de forma abierta, práctica y centrada en el usuario. No como un elemento aislado, sino como parte de una experiencia coherente donde hardware y software evolucionan juntos.

Esto se traduce en IA aplicada a fotografía real más allá de filtros, en gestión inteligente de la batería para optimizar el rendimiento diario y prolongar la vida útil del dispositivo, y en seguridad avanzada, con funciones como AI Deepfake Detection, diseñada para detectar fraudes, estafas y manipulaciones digitales. A esto se suma el compromiso de hasta siete años de actualizaciones de Android y seguridad, un aspecto clave en mercados exigentes como el español.

P. — ¿Cómo evita HONOR que la IA se quede en un mensaje de marketing?

R. — En HONOR creemos que la IA solo tiene sentido si mejora la vida del usuario de forma práctica, intuitiva y segura. Aunque el interés por la IA está creciendo, muchos usuarios no la demandan explícitamente porque no siempre entienden cómo funciona o cómo puede aplicarse en su día a día.

Por eso, nuestro enfoque no es comunicar la IA como un concepto, sino integrarla de forma natural en la experiencia. Esta filosofía forma parte del Alpha Plan, nuestra estrategia para desarrollar una IA abierta y centrada en el ser humano, capaz de construir un ecosistema conectado que anticipe necesidades, optimice el rendimiento y mejore continuamente la experiencia del usuario.

En la práctica, esto se traduce en funciones que los usuarios utilizan sin pensar en la tecnología que hay detrás, como la optimización inteligente de la batería basada en hábitos reales, la mejora automática de fotografías en tiempo real o la detección avanzada de deepfakes y estafas digitales durante videollamadas.

P. — El Magic 8 Lite amplía el público objetivo. ¿Qué concesiones se evitaron para que no sea una versión “recortada”?

R. — El HONOR Magic 8 Lite se diseñó con una premisa muy clara: no sacrificar los pilares clave de la experiencia HONOR. Por eso, se evitó recortar en aspectos esenciales como la autonomía, con una batería de 7.500 mAh y una durabilidad estimada de hasta seis años, la resistencia, con certificaciones IP68/IP69K y protección anticaídas líder del sector, o la pantalla OLED de 6,79 pulgadas con resolución 1,5K y tasa de refresco de 120 Hz.

En fotografía, incorpora un sensor principal de 108 mpx con IA que ofrece resultados muy por encima de lo habitual en su segmento. El resultado es un dispositivo que democratiza tecnologías avanzadas sin renunciar a calidad, durabilidad ni experiencia de uso.

P. — Más allá del lanzamiento, ¿qué papel juega la serie Magic 8 en la estrategia de HONOR en Europa y España?

R. — La serie Magic 8 forma parte de nuestra gama más premium y desempeña un papel clave dentro de la visión global de HONOR. Nuestro objetivo es liderar el desarrollo de dispositivos inteligentes que combinen diseño premium, alto rendimiento y una experiencia verdaderamente centrada en el usuario.

Europa es un mercado estratégico para la marca, y nuestro crecimiento reciente lo confirma. Según datos de Omdia, HONOR se posicionó en 2025 como la marca con mayor crecimiento de envíos internacionales entre los principales fabricantes de smartphones. En Europa Occidental nos mantenemos entre los cinco primeros en mercados como Reino Unido y Francia, mientras que en Europa Central y del Este los envíos crecieron un 15 %, reforzando nuestra estrategia de premiumización internacional. En este contexto, la serie Magic, y especialmente Magic 8, representa la máxima expresión de nuestra apuesta por la innovación en fotografía, rendimiento, diseño e inteligencia artificial.