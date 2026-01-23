JBL BandBox: el altavoz inteligente con IA que quiere cambiar la forma de practicar música

JBL vuelve a mirar al músico doméstico y semiprofesional con JBL BandBox, una nueva familia de amplificadores y altavoces portátiles que integra inteligencia artificial directamente en el dispositivo. El objetivo es claro: facilitar la práctica, el ensayo y la creación musical sin necesidad de equipos complejos ni software externo, algo especialmente relevante para quienes tocan en casa, en pequeños locales o incluso al aire libre.

La propuesta se articula en torno a dos modelos, JBL BandBox Solo y JBL BandBox Trio, ambos con un enfoque muy práctico y una característica diferencial poco habitual en este tipo de productos: la separación de voces e instrumentos en tiempo real mediante IA, sin necesidad de conexión a internet ni procesamiento en la nube.

JBL BandBox apuesta por la IA para separar voces e instrumentos

En el centro de esta gama se encuentra Stem AI, una tecnología capaz de aislar o eliminar elementos concretos de cualquier pista musical reproducida por Bluetooth. Esto permite, por ejemplo, quitar la guitarra de una canción para tocarla en directo, reducir la voz principal para ensayar un tema o quedarse solo con la base rítmica como acompañamiento.

La clave está en que todo el procesamiento se realiza en el propio dispositivo. El músico no tiene que configurar nada complejo ni depender de servicios externos: basta con reproducir la canción y ajustar qué elementos quiere escuchar. De este modo, la experiencia se vuelve mucho más directa y natural, especialmente para quienes no quieren complicarse con software adicional.

A esto se suma el característico sonido JBL, optimizado no solo para reproducción musical, sino también para instrumentos y voces. La calibración busca un equilibrio que resulte útil tanto en sesiones de práctica como en pequeñas actuaciones, con una respuesta clara en agudos, medios presentes y graves consistentes.

BandBox Solo, pensado para practicar sin límites

El JBL BandBox Solo está orientado a músicos que buscan una solución compacta y fácil de usar. Cuenta con entrada para guitarra o micrófono y permite conectar auriculares para practicar en silencio, algo especialmente útil en entornos domésticos. A pesar de su tamaño, integra efectos de pedal, modelos de amplificadores y herramientas básicas como afinador, metrónomo y looper.

Gran parte de estas funciones se gestionan desde la app JBL ONE, que actúa como centro de control y permite personalizar presets, elegir estilos de amplificación o ajustar efectos sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Además, el puerto USB-C facilita la grabación directa en una estación de trabajo de audio digital, lo que convierte al BandBox Solo en una herramienta válida también para compositores y creadores de contenido.

BandBox Trio, un paso más para tocar en grupo

Para quienes necesitan algo más de potencia y versatilidad, el JBL BandBox Trio amplía el concepto con un sistema de cuatro entradas, un mezclador integrado y una potencia notablemente superior. Está pensado para ensayos de bandas pequeñas, jams o actuaciones informales, permitiendo gestionar niveles, tono y efectos directamente desde el propio altavoz.

Incluye también efectos específicos para micrófono, controles físicos más completos y una batería reemplazable que permite alargar las sesiones sin depender de enchufes. Además, puede utilizarse como monitor o conectarse a otros altavoces PA, lo que amplía sus posibilidades en entornos más exigentes.

Precio y disponibilidad

JBL ha confirmado que JBL BandBox Solo y JBL BandBox Trio estarán disponibles a partir de febrero en la web oficial de la marca. El modelo Solo tendrá un precio de 249,99 euros, mientras que el BandBox Trio se situará en 599,99 euros, apuntando claramente a perfiles de usuario distintos dentro del mundo musical.