JBL finaliza 2025 con una revolución de sonido: nuevos altavoces y auriculares para cada estilo de vida

La presentación de la propuesta JBL para final de 2025 tuvo lugar en los Nordisk Film Studios de Copenhague, un espacio cargado de historia cinematográfica que se convirtió en el escenario perfecto para reflejar el legado de JBL en innovación sonora y la experiencia de HARMAN en audio inmersivo. Un lugar simbólico para anticipar cómo será el futuro del entretenimiento en casa.

JBL Boombox 4 con potencia icónica y diseño más ligero

El Boombox siempre ha sido sinónimo de fiesta portátil, y la cuarta generación llega con mejoras que lo consolidan como el altavoz más deseado de la marca. JBL ha conseguido aligerar su peso sin renunciar a esos graves profundos que lo convirtieron en icono. Con mayor autonomía y un diseño más estilizado, el Boombox 4 está llamado a ser el acompañante perfecto en playas, terrazas y reuniones al aire libre.

PartyBox 720 con música y espectáculo de 800 W

Cuando se habla de potencia, JBL eleva la apuesta con la nueva PartyBox 720. Sus 800 W RMS convierten cualquier espacio en un auténtico festival. El sistema de luces dinámicas acompaña cada beat, logrando que la experiencia no se limite al oído, también se sienta a nivel visual. JBL apunta a quienes buscan más que un altavoz, un show completo con sonido, luz y energía para contagiar a todos los presentes.

Sense PRO como nueva referencia en auriculares open-ear

Los auriculares JBL Sense PRO apuestan por un concepto distinto: escuchar música sin desconectarse del mundo. Con su diseño open-ear, permiten disfrutar del sonido manteniendo la conciencia del entorno, algo especialmente útil para deportistas urbanos o quienes prefieren no aislarse del todo. A la comodidad se une la calidad de audio que la marca garantiza, marcando el camino de una nueva forma de entender la escucha personal.

Grip y Soundgear Clips para entrenar y destacar estilo

El catálogo de JBL 2025 también piensa en la movilidad. El nuevo JBL Grip es un altavoz portátil pensado para quienes necesitan música siempre a mano, resistente y con un sonido que sorprende para su tamaño. Un compañero ideal para actividades al aire libre o desplazamientos en los que la música forma parte del camino.

En paralelo, los Soundgear Clips se presentan como un accesorio versátil: pequeños altavoces personales que se llevan como parte del look, ideales para quienes no conciben la música solo como entretenimiento, sino también como estilo.

Bar Series MK2 con sonido de cine en casa

La nueva generación de barras de sonido de JBL es, probablemente, la apuesta más ambiciosa de este catálogo 2025. La Bar Series MK2 llega formada por cinco modelos: Bar 1300MK2, 1000MK2, 800MK2, 500MK2 y 300MK2, con una premisa clara, la de transformar el salón en un auténtico cine con un audio envolvente y personalizable.

Toda la gama incorpora MultiBeam 3.0, una tecnología desarrollada por HARMAN que permite crear un efecto de sonido envolvente desde una sola barra. A ello se suman Dolby Atmos y DTS:X, además de la novedad SmartDetails, que reproduce hasta los matices más sutiles, como pasos o crujidos de madera, con una fidelidad sorprendente. El subgrave tampoco se queda atrás gracias a AI Sound Boost, presente por primera vez en esta familia, que aporta bajos potentes y sin distorsión incluso a volúmenes altos.

La estrella es la Bar 1300MK2, equipada con un doble subwoofer de 8 pulgadas y dos altavoces traseros inalámbricos desmontables. Esta configuración permite situar al espectador literalmente en el centro de la acción, con seis altavoces orientados hacia arriba que disparan el sonido al techo para crear una atmósfera tridimensional de cine. Los altavoces desmontables incluso pueden usarse de forma independiente con conexión Bluetooth, lo que multiplica sus posibilidades dentro y fuera del salón.

En un escalón ligeramente más compacto, la Bar 1000MK2 ofrece también sonido 3D con dos altavoces up-firing y un subwoofer de 10 pulgadas, mientras que la Bar 800MK2 mantiene el concepto de altavoces traseros desmontables en un formato más reducido. Para quienes se inician en el sonido envolvente, las Bar 500MK2 y 300MK2 ofrecen una experiencia cinematográfica accesible, ideal para apartamentos o primeras instalaciones, sin renunciar a tecnologías como Dolby Atmos Virtual.

A nivel de conectividad, toda la familia está potenciada por la plataforma JBL One, un ecosistema que unifica música, aplicaciones y personalización. Desde ahí se puede ajustar un ecualizador de 7 bandas, configurar accesos rápidos o disfrutar de contenido en alta resolución desde cualquier servicio de streaming. Además, los modelos reciben actualizaciones OTA que amplían sus funciones con el paso del tiempo, garantizando que la inversión se mantenga al día.

Una estrategia global de JBL para dominar el audio en 2025

La clave de JBL en este final de 2025 es su diversidad. Auriculares que reinventan la escucha, altavoces que combinan potencia y espectáculo, y barras de sonido que transforman la experiencia audiovisual en casa. La marca quiere que ningún usuario se quede fuera, sea cual sea la forma en la que vive la música. Una apuesta completa que amplía el catálogo a la vez que refuerza el liderazgo de JBL en el mercado global del sonido.