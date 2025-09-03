Instagram para iPad: la app que llevábamos años esperando ya es oficial

La llegada de Instagram para iPad supone un cambio muy esperado por los usuarios que hasta ahora dependían de la versión para iPhone o de accesos web poco optimizados. La nueva app está diseñada para aprovechar cada centímetro de la pantalla del iPad, permitiendo navegar por el feed, los mensajes y los reels con mayor comodidad. Además, se puede utilizar tanto en vertical como en horizontal, lo que facilita adaptar la experiencia a cada momento de uso.

Reels, Stories y pestañas organizadas

Uno de los apartados donde más se nota la diferencia es en los reels. Al reproducirlos en el iPad, los comentarios se pueden ampliar sin perder la vista completa del video, de modo que se disfrutan las reacciones mientras el reel sigue corriendo. También las Stories aparecen en la parte superior, permitiendo una navegación rápida y clara.

Instagram ha incorporado una nueva pestaña de Siguiendo, que se organiza en tres modos distintos: Todo, Amigos y Lo último. En “Todo” se muestran publicaciones y reels de todas las cuentas seguidas; en “Amigos” se prioriza a quienes también siguen al usuario; y en “Lo último” el orden es estrictamente cronológico para no perder nada de lo que se publica en el momento.

Más fácil estar al día con mensajes y notificaciones

La app integra un sistema de bandeja de entrada más práctico. Con un solo toque se accede a los mensajes, y es posible ver los hilos de conversación mientras se responde, sin salir de la vista general. Esto reduce pasos y hace que mantenerse al día en chats o notificaciones sea mucho más fluido.

Instagram para iPad no se ha limitado a trasladar la experiencia del iPhone. La app aprovecha funciones propias de iPadOS, como el sistema de multitarea y ventanas en iPadOS 26, el modo de pantalla completa y la compatibilidad con accesorios como teclados, trackpad e incluso el Apple Pencil. Todo esto convierte la red social en una herramienta más versátil y cómoda en un dispositivo pensado para la productividad y el entretenimiento.

Disponibilidad inmediata en App Store

Cualquier usuario que tenga un iPad con iPadOS 15.1 o posterior ya puede descargar Instagram para iPad directamente desde el App Store. Es, como no podía ser de otra forma, gratuita y está lista para que los usuarios aprovechen todas las posibilidades de la red social desde un formato más grande, donde reels, fotos y mensajes ganan protagonismo. Por fin tus historias en pantalla grande.