Cómo echar a quien te roba el WiFi desde el panel del router

Cuando el WiFi va a trompicones, tarda en cargar páginas o el streaming se detiene constantemente, muchas veces no es culpa de la operadora, sino de un dispositivo no autorizado que está usando tu red. A veces puede ser un vecino, alguien que pasó por casa o incluso una persona que adivinó tu contraseña por ser demasiado fácil. Y es que todavía hay muchos hogares que no han cambiado la clave que viene por defecto, o que usan combinaciones débiles como “12345678” o “admin”.

Cómo saber si te están robando el WiFi

La mayoría de routers permiten consultar todos los dispositivos conectados. Solo tienes que abrir el navegador y escribir la dirección IP del router (suele ser 192.168.1.1 o 192.168.0.1). Una vez dentro, introduce tus credenciales de acceso (normalmente “admin” y “admin”, salvo que lo hayas cambiado) y busca un apartado como “dispositivos conectados”, “clientes DHCP” o “estado de la red”.

Ahí verás la lista de dispositivos que están usando tu red, tanto por cable como por WiFi. Si aparece alguno que no reconoces, como un móvil, PC o televisor que no es tuyo, es probable que alguien esté conectado sin permiso. Imagina que hay una TV conectada de la marca Samsung y tú no tienes ninguna, pues ya sabes que es alguien que te roba el WiFi.

Cómo echar al intruso directamente desde el router

La mayoría de interfaces te permiten actuar con rapidez. Basta con seleccionar el dispositivo sospechoso y aplicar una restricción de acceso a Internet. El cambio es inmediato, ese equipo pierde la conexión, aunque siga dentro del alcance del WiFi.

En la imagen que pongo para ilustrar este artículo puedes ver un ejemplo, basta con un clic para bloquear la conexión de un dispositivo no autorizado. Esta función es sencilla, visual y muy eficaz.

Refuerza tu red para que no vuelva a pasar

Bloquear es útil para alguien que te roba el WiFi, pero también debes protegerte a largo plazo. Cambia la contraseña del WiFi y del propio router si nunca lo has hecho. Usa claves seguras con letras, números y símbolos, y cambia el nombre de la red (SSID) para que los dispositivos antiguos pierdan el acceso. Es decir, si tu red se llama «Casa», pon otro nombre distinto menos apetecible.

Incluso hay routers que permiten desactivar el WiFi a ciertas horas, imagina que por la noche no lo usas, puedes programarlo para que no esté activo.

Algunos también permiten crear listas blancas de dispositivos autorizados, o activar notificaciones cada vez que se conecta un nuevo equipo.

Hazlo parte de tu rutina digital

Revisar los dispositivos conectados a tu WiFi debería ser algo tan habitual como comprobar tus suscripciones. Solo así evitarás que te roben WiFi y te dejarán de echar la culpa cuando se corta Netflix o una partida en red se convierte en un suplicio.