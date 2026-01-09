Tres cosas que deberías revisar hoy mismo en tu cuenta de Google
Tu cuenta de Google pues ser mucho más segura cone stos ajustes
El mito de “yo no tengo nada que ocultar” y la privacidad en el móvil
El móvil como despertador es el verdadero problema, no TikTok
Lo usamos a diario para el correo, el móvil, las fotos, las búsquedas o el trabajo, pero rara vez nos detenemos a revisar cómo está configurada nuestra cuenta de Google. Es un error común, ya que un solo acceso se concentran datos personales, historial de ubicaciones, contraseñas, copias de seguridad y hasta información de pago. Dedicar unos minutos a comprobar ciertos ajustes puede marcar la diferencia entre una cuenta bien protegida y una vulnerable.
Seguridad y dispositivos conectados
El primer punto que conviene revisar es la seguridad básica de la cuenta. Cuando accedes a Google puedes ver el apartado de seguridad e inicio de sesión que merece la pena visitar al menos una vez al año. Ahí puedes ver desde qué dispositivos se ha iniciado sesión recientemente y detectar accesos que no reconozcas, algo especialmente importante si has usado ordenadores públicos o redes WiFi abiertas.
También es recomendable confirmar que tienes activada la verificación en dos pasos. No es infalible, pero añade una capa extra muy útil frente a accesos no autorizados. Otro detalle que muchos pasan por alto es el correo y el número de recuperación. Si esos datos están desactualizados, recuperar la cuenta en caso de problema puede convertirse en una odisea.
Actividad y datos que Google guarda sobre ti
Google registra buena parte de lo que haces con sus servicios, desde búsquedas hasta ubicaciones, pasando por el uso de apps o comandos de voz. Todo eso se puede revisar y, lo más importante, gestionar. En el apartado “Datos y privacidad” encontrarás controles para pausar el historial de ubicaciones, la actividad web o los datos de YouTube.
No se trata necesariamente de desactivar todo, porque algunos servicios pierden utilidad, sino de ser consciente de qué se guarda y durante cuánto tiempo. Por ejemplo, puedes configurar el borrado automático cada tres o seis meses, una opción bastante razonable para reducir el rastro digital sin renunciar a las ventajas del ecosistema.
Aplicaciones y servicios con acceso a tu cuenta
El tercer punto clave es revisar qué aplicaciones y servicios externos tienen permiso para acceder a tu cuenta de Google. Con el paso del tiempo se acumulan apps que ya no usas, juegos antiguos o servicios que probaste una vez y olvidaste. Cada uno de ellos representa una posible puerta de entrada si no se gestiona bien.
Desde el panel de seguridad puedes revocar el acceso a cualquier aplicación que no reconozcas o que ya no necesites. Es una limpieza sencilla que mejora la seguridad general y reduce riesgos innecesarios. Especial atención merecen las apps con acceso al correo o a los contactos, ya que manejan información especialmente sensible.
Temas: