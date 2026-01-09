Tres cosas que deberías revisar hoy mismo en tu cuenta de Google

Lo usamos a diario para el correo, el móvil, las fotos, las búsquedas o el trabajo, pero rara vez nos detenemos a revisar cómo está configurada nuestra cuenta de Google. Es un error común, ya que un solo acceso se concentran datos personales, historial de ubicaciones, contraseñas, copias de seguridad y hasta información de pago. Dedicar unos minutos a comprobar ciertos ajustes puede marcar la diferencia entre una cuenta bien protegida y una vulnerable.

Seguridad y dispositivos conectados

El primer punto que conviene revisar es la seguridad básica de la cuenta. Cuando accedes a Google puedes ver el apartado de seguridad e inicio de sesión que merece la pena visitar al menos una vez al año. Ahí puedes ver desde qué dispositivos se ha iniciado sesión recientemente y detectar accesos que no reconozcas, algo especialmente importante si has usado ordenadores públicos o redes WiFi abiertas.

También es recomendable confirmar que tienes activada la verificación en dos pasos. No es infalible, pero añade una capa extra muy útil frente a accesos no autorizados. Otro detalle que muchos pasan por alto es el correo y el número de recuperación. Si esos datos están desactualizados, recuperar la cuenta en caso de problema puede convertirse en una odisea.

Actividad y datos que Google guarda sobre ti

Google registra buena parte de lo que haces con sus servicios, desde búsquedas hasta ubicaciones, pasando por el uso de apps o comandos de voz. Todo eso se puede revisar y, lo más importante, gestionar. En el apartado “Datos y privacidad” encontrarás controles para pausar el historial de ubicaciones, la actividad web o los datos de YouTube.

No se trata necesariamente de desactivar todo, porque algunos servicios pierden utilidad, sino de ser consciente de qué se guarda y durante cuánto tiempo. Por ejemplo, puedes configurar el borrado automático cada tres o seis meses, una opción bastante razonable para reducir el rastro digital sin renunciar a las ventajas del ecosistema.

Aplicaciones y servicios con acceso a tu cuenta

El tercer punto clave es revisar qué aplicaciones y servicios externos tienen permiso para acceder a tu cuenta de Google. Con el paso del tiempo se acumulan apps que ya no usas, juegos antiguos o servicios que probaste una vez y olvidaste. Cada uno de ellos representa una posible puerta de entrada si no se gestiona bien.

Desde el panel de seguridad puedes revocar el acceso a cualquier aplicación que no reconozcas o que ya no necesites. Es una limpieza sencilla que mejora la seguridad general y reduce riesgos innecesarios. Especial atención merecen las apps con acceso al correo o a los contactos, ya que manejan información especialmente sensible.