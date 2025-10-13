Adiós a Google tal y como lo conocías hasta ahora: el giro radical que vas a notar a partir de ahora

Google ha introducido novedades que tienen que ver con la inteligencia artificial. La IA cada vez está más presente en la vida de los ciudadanos y por ello el gigante americano ha hecho una apuesta importante por esta ciencia, que a partir de ahora introduce el Modo IA en su panel de búsquedas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las últimas novedades de Google con la inteligencia artificial.

Google es el motor de búsqueda más importante del mundo y sus números en 2025 hablan de la importancia de este gigante que es utilizado por miles de millones de personas repartidas en todo el mundo. Durante este año, los últimos datos publicados hablan de que se realizan 13,6 mil millones de búsquedas cada día y al año se realizan alrededor de 5 billones de búsquedas a través de este motor.

La cuota de mercado de Google ronda el 92%, siendo la India y Estados Unidos donde afloran más usuarios de Google. Con el objetivo de mejorar la experiencia de las miles de millones de personas que utilizan esta herramienta a diario, desde Mountain View (California) han hecho una gran apuesta por la inteligencia artificial, desarrollando Gemini, la IA de Google que ha introducido una mejora en los motores de búsqueda que puede marcar un antes y un después a la hora de buscar y verificar información a través de internet.

Las novedades de Google con la IA

«La Búsqueda de Google: el Modo IA llega a España». Este es el titular de la publicación realizada el pasado 8 de octubre por el Blog de Google y que hace referencia a la inclusión en el motor de búsqueda del modo en el que se podrá hacer una serie de «preguntas detalladas para obtener las mejores respuestas».

Según informa en sus canales oficiales, Google introducirá el modo IA en La Búsqueda en 36 idiomas y 50 nuevos países, llegando a más de 200 territorios, entre ellos España. Por ello consideran esta apuesta como «más potente de búsqueda asistida por inteligencia artificial».

«Con mayores capacidades de razonamiento y multimodalidad, y con la posibilidad de profundizar en cualquier cuestión a través de preguntas adicionales y enlaces de utilidad a la web, el Modo IA está diseñado para entender lo que realmente estás buscando por complejo que sea y darte una respuesta ágil y detallada», dice Google en su página web. Este nuevo modo IA de Google llega con tres grandes ventajas para los usuarios de Google:

Resuelve tus preguntas más complejas elaboradas con la IA más potente

«El Modo IA admite diferentes tipos de preguntas, algunas con varios apartados y otras de seguimiento, dando respuestas a tu curiosidad de una forma más enriquecedora gracias a nuestros modelos avanzados de Gemini», reza en la página web.

Más multimodal que nunca

El nuevo modo IA acepta preguntas a través de texto, voz o incluso imágenes tomadas con la cámara.

La mejor forma de llegar a la web

«El Modo IA te permite expresar exactamente lo que buscas y acceder a contenido web en distintos formatos, abriendo nuevas oportunidades para descubrir contenidos», cuenta Google a través de sus canales oficiales.

Este nuevo modo IA de La Búsqueda de Google se puede ver desde el pasado 9 de octubre a través de un nuevo botón en la página de resultados de La Búsqueda, y en la aplicación de Google para Android e iOS.