LG xboom Buds Plus: los auriculares que encajan en el día a día

Un sonido “fácil” de disfrutar, y eso es un piropo

Si tengo que quedarme con una idea, es que los LG xboom Buds Plus suenan a auriculares que quieren gustar a mucha gente, y lo consiguen sin caer en el truco barato. Hay presencia de graves, sí, pero no a costa de taparlo todo. Las voces suenan con cuerpo y bastante cercanas, algo que agradezco tanto en música como en podcasts. Y los agudos están ahí para dar detalle sin volverse chillones, que es lo que me acaba agotando en otros modelos cuando llevo un rato largo.

En cuanto a la incorporación del grafeno aquí se traduce en una escucha bastante limpia. No es magia, pero sí se trata de un conjunto que mantiene el tipo cuando subes el volumen y que no se descompone con pistas más cargadas. En los géneros más movidos, como rock clásico o pop se mueven con soltura. Y si eres de los que alterna música con llamadas y vídeos, agradeces que no haya cambios raros de carácter entre una cosa y otra.

La cancelación activa de ruido está para sumar tranquilidad, no para aislarte del mundo

Con la ANC activada, el efecto que busco en la vida real no es “desaparece el planeta”, sino bajar el ruido de fondo. Atenúa una ventilación, tráfico suave, conversaciones lejanas o el murmullo típico de una cafetería. En ese escenario, cumplen bien y te ayudan a concentrarte sin subir el volumen más de la cuenta. Y el modo ambiente también tiene sentido cuando necesitas volver a la realidad rápido, por ejemplo al cruzar una calle o si estás esperando algo.

¿Es la ANC definitiva? No es así como la plantearía. A mí me ha funcionado como una herramienta práctica, ya que la activas, el entorno se vuelve menos invasivo y puedes seguir con lo tuyo.

La sensación de comodidad cuando el día se alarga

A mí los auriculares me ganan o me pierden por esto. Puedo perdonar que no tengan el “sonido más espectacular del universo” si luego me permiten trabajar dos horas sin molestias. Aquí, el encaje es estable y cómodo. Además, la EQ adaptativa tiene un punto interesante, no estás jugando”con ajustes, pero sí notas que la experiencia es consistente aunque te los recoloces o te muevas. Es de esas funciones que no te cambian la vida de golpe, pero que, cuando vuelves a unos auriculares más simples, echas de menos.

UVnano: el tipo de detalle que suma

Lo del estuche con UVnano me parece una de las ideas más redondas del producto. Hay una reducción de bacterias en 10 minutos mientras carga, y lo importante para mí es cómo se integra, ya que no tienes que hacer nada. Guardas los auriculares, cargan, y listo.

Si usas auriculares todo el día, sudas, entrenas o simplemente los llevas muchas horas, este tipo de higiene automática aporta tranquilidad. No sustituye limpiar las almohadillas de vez en cuando, pero sí reduce esa sensación de “esto está ya para darle un repaso” que llega antes de lo que nos gustaría.

Cuando te olvidas del cargador, sabes que va bien

En autonomía, lo que me ha gustado es la sensación de despreocupación. La firma habla de hasta 10 horas y hasta 30 con el estuche, y, sin obsesionarme con el reloj lo que he vivido es que aguantan jornadas largas sin obligarte a pasar por el estuche a mitad del día. Y con el estuche, tienes margen de sobra para varios días de uso normal.

Además, la carga inalámbrica y la compatibilidad con carga inversa son ese salvavidas que te arregla una tarde: estás fuera, no llevas cable, apoyas el estuche en una base o tiras de la batería del móvil si tu smartphone lo permite y sigues.

Auracast: no es para todos los días, pero está bien que exista

El Auracast suena muy técnico hasta que lo aterrizas, audio compartido y experiencias en grupo, o la posibilidad de conectar de formas más flexibles en ciertos escenarios. No es algo que yo use cada mañana, pero me gusta que un producto de este tipo no se quede “cerrado” y apueste por una función con recorrido. Lo importante es que no estorba. Si no lo usas, no pasa nada. Si un día te encaja, ahí lo tienes.

LG xboom Buds Plus, para quién los veo

Si lo que buscas es unos auriculares inalámbricos para el día a día, cómodos, con un sonido equilibrado y con extras que realmente suman (UVnano y una autonomía que da tranquilidad), los LG xboom Buds Plus me parecen una opción muy sensata. Tienen un precio de 151 euros en la web de LG y cada céntimo que inviertes en ello compensa.