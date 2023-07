Will.i.am: así se creó ‘Mind Your Business’, su colaboración con Britney Spears

Tras el lanzamiento de la última colaboración de Will.i.am con Britney Spears , la canción Mind Your Business, los fans se han hecho muchas preguntas, entre ellas cuándo se grabó y si la voz de la artista estadounidense es realmente suya.

Neil Jacobson, CEO de Hallwood Media, la compañía de Will.i.am, ha expresado a Billboard que se trata de una canción que e grabó por primera vez hace varios años, pero el dúo la actualizó recientemente, incluso llegando a hacer varios cambios en la melodía.

Mientras Will.i.am estaba en su gira europea de verano con Black Eyed Peas, Britney Spears grabó su voz por separado en Los Ángeles con el productor musical Anthony Preston, tal y como ha explicado el CEO de la compañía del artista durante una charla con Billboard.

Por otro lado, en Tik Tok comenzó a circular una teoría por parte de un usuario llamado AllyNaston , que alegaba que Myah Marie, una cantante había demostrado los dotes que tenían para imitar a Britney Spears en el pasado, y que podría ser ella la que estuviera detrás de la voz principal en Mind Your Business.

No obstante, en una entrevista reciente con Variety , Will.i.am puso fin a los rumores sobre la voz de Britney Spears: “Aquí está, 2023, la gente quiere escuchar esto. Pero preguntan, ¿cuándo grabé esto con Britney? ¿Y esa es realmente Britney? Sí, lo es”, explicó.

Y añadió: “¿Cuándo lo grabé? Eso no es importante. Por ejemplo, tengo una canción de hace varios discos, Girl Like Me. Lo escribí y produje para Shakira en 2008, pero salió en 2021. Eso es mucha fermentación. No todo debe ser instantáneo. Si quieres hacer un gran vino, no existe el vino instantáneo. La intoxicación con cualquier cosa que consumas lleva un tiempo. Tiene que sentarse por un minuto… afinarlo, perfeccionarlo. Ciertas cosas salen cuando se supone que deben salir», expresó.