First Dates continúa uniendo corazones, también en verano. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más longevos y vistos de la parrilla televisiva española, pues son casi 10 años los que llevan en Mediaset España. Un encuentro televisivo que, recientemente, nos presentó a participantes como Ildefonso. El soltero, de 74 años, se presentó como un hombre sincero, detallista, trabajador y generoso. Además, se considera como una figura irremplazable en su grupo de amigos. Pues, según él mismo, cada vez que falta a alguna quedada sus amigos le echan de menos. Ahora, el participante ha llegado al programa con ganas de encontrar el amor.

Su cita fue Reme, una mujer de 71 años que confiesa que quiere comenzar a pensar más en ella misma que en los demás. Lleva 25 años sin tener una cita con un hombre y cuenta que cree que nunca ha estado enamorada. En el pasado se casó con el padre de sus hijos, pero no fue una historia de amor que la marcara. Pues, cuatro años después de la boda, le pidió el divorcio. Criar a dos niños sola en los años 80 no fue fácil, pero confiesa que no se arrepiente de nada. Asimismo, ha explicado que ha intentado rehacer su vida a nivel sentimental, pero siempre termina viendo en los hombres los mismos defectos que la alejaron del padre de sus hijos.

La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue bastante positiva, motivo por el que ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose. Pero, cuando Ildefonso quiso contarle una anécdota de su pasado, casi termina sentenciando la cita.

Reme solo pedía un hombre que no la traicionase y no la engañase, que no fuese como su ex marido. Pero, el relato de Ildefonso no ayudó nada. Y es que, el soltero le contó que cuando era joven era «un pillín porque tenía una novia en Écija y otra en Úbeda». Unas palabras que dejaron a la comensal estupefacta. «Uy, empezamos mal, ¿eh?», le respondió ella seriamente.

Al ver que Reme no se reía de sus historias, el participante intentó excusarse. «Son locuras de jóvenes», le dijo. Pues, lo hizo cuando tenía 21 años. Pero, Reme es una mujer a la que le cuesta confiar en los hombres. «Después de la mala experiencia que tuve, me cuesta», confesó al equipo de cámaras en uno de los totales.

La decisión final de ‘First Dates’

El soltero le ha contado que se separó hace poco más de un año, no se ha divorciado y vive a 500 metros de su ex. «Todo es hablarlo», opinó ella. Por ello, y dejando caer sus barreras, Reme quiso darle una oportunidad al soltero. «Es demasiado zalamero», confesó. «No venía con la idea de conocer una persona como Ildefonso. Es muy agradable, muy atento, lo he pasado bastante bien», comentó en la decisión final de First Dates.

«Si tú quieres nos podríamos dar una oportunidad», le ha respondido Ildefonso. «Podríamos tener una segunda cita. Estaría bien. No espero a qué me lo pregunten después», le ha contestado Reme. Así pues, el comensal se despidió del programa con la promesa de hacer las cosas bien con la soltera. «Voy a portarme como un caballero y a no defraudarla porque no se lo merece», sentenció él.