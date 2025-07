No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y no es para menos. De esta manera tan concreta, el pasado miércoles 23 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 640 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo la situación de Rafaela ha comenzado a mejorar, gracias a la intervención del doctor Guillén. Su valor en atenderla ha provocado que la esperanza vuelva a Adriano y Catalina. Además, ambos se muestran decididos a no ceder ante las amenazas del barón de Valladares. Manuel, Toño y Enora celebran el éxito de su motor, hasta se muestran entusiasmados sobre cuál será su próximo proyecto.

La joven empieza a ser consciente de que Manuel continúa profundamente enamorado de Jana, mientras que Santos desvela a Ricardo que su madre lo utilizó para hacerle daño. A pesar de todo, continúa resentido con Pía por interferir en su vida familiar. Aumenta la preocupación en torno a Samuel, cuya misteriosa desaparición inquieta tanto a María Fernández como a Petra. Por si fuera poco, la señora Arcos se siente frustrada tras haber discutido con Cristóbal. A pesar de sus buenos modales, no hace otra cosa que incomodar a todos. Ángela insiste en ayudar a Curro a la hora de investigar los turbios negocios del Capitán de la Mata. Leocadia se siente cada vez más preocupada por su reputación, por lo que Lorenzo se ofrece a resolver el entuerto con una propuesta de lo más disparatada. Algo que, indudablemente, podría marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 641 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 25 de julio?

De esta manera, vamos a poder ver cómo, por fortuna, Rafaela se ha recuperado. Aun así, Catalina se niega en rotundo a olvidar que su hija estuvo a punto de morir. Tanto es así que se muestra dispuesta a hacer todo lo que está en su mano para enfrentarse al barón de Valladares, dejándole claro que no va a claudicar, ya que no teme en absoluto sus amenazas.

Cristóbal se niega en rotundo a bajar la guarda respecto al buen funcionamiento del servicio. Tras hablar personalmente con Lope, considera la posibilidad de sacarlo de cocinas para devolverlo a su puesto de lacayo. Eso sí, no es el único problema del joven, puesto que le extraña mucho la falta de curiosidad de Vera respecto a su familia.

Curro se muestra profundamente preocupado porque Ángela quiere seguir investigando los papeles del Capitán de la Mata. Es más, está harto de aguantar de forma constante la presión de Lorenzo. Así pues, no duda en enfrentarse a él de forma violenta. Algo que obliga al capitán a tomar una drástica decisión. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.