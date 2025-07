No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 22 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 639 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera, hemos sido testigos de cómo la llegada del médico acaba siendo verdaderamente fundamental para la salud de la pequeña Rafaela. Aun así, este gesto va a tener consecuencias negativas no solamente para Simona, sino también para Ricardo. Leocadia está desolada tras ser conocedora de la crisis reputacional que atraviesa su hija. Así pues, insta a Lorenzo a que haga todo lo que está en su mano para solucionar este asunto.

En cuanto a Curro, no duda en seguir adelante con su particular cruzada contra el Capitán de la Mata. Hasta tal punto que ambos tienen un fortísimo y tenso desencuentro que obliga a Cristóbal a intervenir con urgencia. Tras el beso, los sentimientos de Toño hacia Enora aumentan de forma considerable. Manuel, que se convierte en su gran confidente durante esta nueva aventura amorosa, no tarda en aconsejarle que tenga cuidado por si no es correspondido del todo y como él imagina. De ser así, podría sentir una enorme decepción. Adriano y Catalina parecen profundamente convencidos de que lo ocurrido con el médico va a provocar que las cosas cambien de forma inmediata. Al menos, esa es su intención. A pesar de los esfuerzos de la joven pareja, lo cierto es que no va a ser tan sencillo como ellos imaginan, ni mucho menos. De hecho, nada va a salir como ellos esperaban.

¿Qué sucede en el capítulo 640 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 23 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo, por fortuna, la situación de Rafaela comienza a mejorar de forma radical gracias a la intervención del doctor Guillén. De hecho, su valor al atenderla ha hecho que la esperanza vuelva a las vidas de Adriano y Catalina.

Es más, tienen claro que no están dispuestos a ceder a las amenazas del barón de Valladares. Enora, Manuel y Toño celebran el éxito cosechado por su motor. Además, empiezan a plantear cuál va a ser su próximo proyecto. Todo ello mientras la joven es cada vez más consciente de que el heredero sigue enamorado de Jana.

Santos, finalmente, ha confesado a Ricardo que Ana, su madre, lo utilizó para hacerle daño, pero continúa resentido con Pía por haber interferido, de alguna forma, en su familia. La misteriosa desaparición de Samuel inquieta enormemente no solamente a María Fernández, sino también a Petra. Ángela insiste en ayudar a Curro para investigar los turbios negocios de Lorenzo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.