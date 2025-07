No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, ha sabido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es una evidencia que estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 21 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 638 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera, han visto cómo la tensión aumenta en palacio, puesto que la pequeña Rafaela continúa enferma. Y todo porque ningún médico acepta visitarla. Leocadia atribuye esta situación a las amenazas del barón de Valladares, un planteamiento que Martina acaba confirmando. Manuel y Enora, por su parte, deciden probar el motor del avión y no tardan en comprobar que el vuelo resulta ser todo un éxito. ¡Se sienten profundamente orgullosos de su trabajo!

Toño y la joven no dudan un solo segundo en salir a celebrarlo y acaba ocurriendo algo que no estaba, ni de lejos, en sus planes: terminan besándose. Lejos de que todo quede ahí, Simona se ha mostrado muy indignada ante la indiferencia de muchos por la enfermedad de la pequeña Rafaela. Hasta tal punto que no duda en llevar a la niña al humilde doctor Guillén, sin importarle en absoluto un posible enfrentamiento con Leocadia y Lorenzo. Curro, por su parte, está a punto de atacar de forma violenta al Capitán de la Mata pero, por fortuna, Ángela se lo impide. Más tarde, la hija de Leocadia se enfrenta al dilema de ayudarlo a descubrir los negocios turbios de Lorenzo para conseguir justicia. Sea como sea, cuando piensan que están solos, Ángela y Curro no dudan en dejarse llevar por sus sentimientos. Lo que menos imaginaban es que alguien iba a verles besarse.

¿Qué sucede en el capítulo 639 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 22 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo la llegada del médico resulta fundamental para la salud de Rafaela. A pesar de todo, ese gesto va a tener graves consecuencias no solamente para Simona, sino también para Ricardo. Leocadia, por su parte, se muestra negativa con la crisis reputacional de su hija.

Aun así, vuelve a insistir al Capitán de la Mata para que trate de solucionar este asunto a la mayor brevedad posible. Curro continúa su cruzada particular con Lorenzo. De hecho, un desencuentro de ambos obliga a Cristóbal a intervenir. Tras el beso, los sentimientos de Toño hacia Enora aumentan de forma considerable, mientras que Manuel acaba convirtiéndose en su gran confidente.

Lejos de que todo quede ahí, el heredero no duda en advertirle que actúe con pies de plomo por si no es correspondido como imagina. Tras lo ocurrido con el médico, Adriano y Catalina se muestran más decididos a hacer todo lo que está en sus manos para cambiar las cosas. ¿Lo lograrán? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.