La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, se ha ganado a pulso ser una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni un solo detalle de esta ficción. El pasado viernes 18 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 637 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han visto cómo el estado de salud de la pequeña Rafaela no mejora, por lo que, inevitablemente, la tensión en el palacio aumenta de forma considerable. Alonso se ve en la obligación de mover cielo y tierra para tratar de encontrar un médico. Es consciente de que el tiempo comienza a jugar en su contra, y no le queda más remedio que actuar de forma rápida y contundente.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Ricardo se siente incapaz de conectar con su hijo, mientras descubre que Santos ha vuelto a las andadas. Y lo ha hecho de la peor manera posible. Enora, por su parte, no duda un solo segundo en hacer algo verdaderamente impensable para tratar de convencer a Manuel de romper, de una vez por todas, un antiguo pacto. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, y no es para menos. El palacio del Marqués de Luján, finalmente, ha recuperado a su cocinero estrella. Eso sí, Lope regresa con una información que, desde luego, no va a gustar en absoluto a Curro. En cuanto a Cristóbal, continúa adelante con sus cada vez más numerosos cambios. En esta ocasión, no duda un solo segundo en poner a Lope en su punto de mira. Parece que llegan nuevas e impresionantes complicaciones a palacio.

¿Qué sucede en el capítulo 638 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 21 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo crece la tensión en palacio. La pequeña Rafaela continúa enferma y ningún médico acepta visitarla. Leocadia no tarda en atribuir esta situación a las amenazas del barón de Valladares, algo que Martina no tarda en confirmar.

Manuel y Enora se sienten emocionados al llegar uno de los momentos más esperados: la prueba del motor del avión. ¡El vuelo ha sido todo un éxito! Toño y la muchacha deciden celebrarlo, pero todo acaba de una forma inesperada para ambos, con un beso. Indignada por la indiferencia ante la enfermedad de la niña, Simona la lleva al doctor Guillén para que la examine.

Y lo hace sin importarle un enfrentamiento con Lorenzo y Leocadia, que no dudan en cuestionar su presencia por prejuicios sociales. Lejos de que todo quede ahí, Curro está a punto de atacar de forma violenta al Capitán de la Mata, pero Ángela le para los pies. Cuando los jóvenes creen estar solos, deciden besarse, pero alguien les pilla. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.