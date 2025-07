La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 16 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 636 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo Leocadia continúa mostrándose profundamente generosa con la familia. Hasta tal punto que ha tomado la decisión de regalar un automóvil a Alonso. ¡Algo verdaderamente sorprendente e impactante! A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que su dinero no puede conseguir que la nobleza invite a su hija Ángela a sus fiestas. Y todo, al parecer, por las constantes presiones que ha ejercido el Marqués de Andújar. ¡Es algo que, desde luego, no está pudiendo controlar!

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo la fiebre de la pequeña Rafaela no remite, a pesar de los esfuerzos que están poniendo Candela y Simona. Hasta tal punto que Catalina y Adriano se ven obligados a ponerse en contacto con un doctor para que encuentre un remedio para su hija. Petra se siente cada vez más molesta con la llegada del nuevo mayordomo, hasta tal punto que decide ayudar a María Fernández. ¡E ignora por completo las órdenes de los señores! Pía y Vera continúan profundamente preocupadas al no tener ningún tipo de noticia de Lope. Curro está en las mismas, por lo que está empezando a plantearse la opción de contarle a Ángela la verdadera causa de la ausencia del cocinero. Lope regresa a palacio y hace saber a sus amigos que el capitán de la Mata visitó a los Duques de Carril. ¡Un dato que nadie esperaba!

¿Qué sucede en el capítulo 637 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 18 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo la pequeña Rafaela no mejora, por lo que, inevitablemente, la tensión en palacio aumenta de forma considerable. Alonso se ve en la obligación de hacer todo lo que está en su mano para tratar de encontrar a un médico. ¡Debe hacerlo cuanto antes!

Ricardo no encuentra la manera de acercarse a su hijo, sobre todo tras enterarse de que ha vuelto a las andadas. Enora no ha dudado en tratar de convencer a Manuel para que rompa un antiguo pacto, mientras que el palacio recuperará a Lope como cocinero. El joven regresa con una información que no va a gustar en absoluto a Curro.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo Cristóbal continúa haciendo numerosos cambios. En esta ocasión, no ha dudado un solo segundo en poner al joven cocinero en su punto de mira, y no va a parar hasta salirse con la suya. Sin importar en absoluto las consecuencias.