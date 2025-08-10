First Dates continúa su andadura por la parrilla televisiva. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de la televisión en nuestro país. Y es que, cada vez son más los solteros que acuden con el objetivo de encontrar a su media naranja. Una experiencia muy diferente para encontrar el amor que, recientemente, nos presentó a Juan Carlos. El soltero es conocido artísticamente como El Tarrito de Algeciras. «La mujer que me prueba repite siempre», dijo en su presentación. Y es que, el participante acudió al formato con el objetivo de volver a sentir la chispa del amor.

Teniendo en cuenta sus requisitos, la organización del formato le presentó a Jeannie, una soltera valenciana de 55 años. Un primer encuentro bastante positivo, pues ambos se mostraron muy cómodos con el otro. Por ello, no dudaron es trasladarse hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Pero, el soltero estaba tan a gusto con ella que no podía parar de hablar. Un gesto que a la comensal no le hizo mucha gracia, pues sintió falta de interés por su parte. Eso sí, todo fue a peor cuando Juan Carlos comenzó a presumir de sus virtudes sexuales.

«Cuando una mujer me prueba, repite y ya no me deja en paz», le comentó el soltero. Unas palabras, bastante desafortunadas, que molestaron a Jeannie. Por ello, muy seria, le respondió con ironía. «¿En serio? Eres un máquina entonces», le dijo. Pero, la situación no concluyó ahí.

Juan Carlos intentó mostrarse como un hombre humilde sobre este tema, pero le fue imposible. Y es que, aunque le dijo que no quiere dárselas de nada, sus conquistas sexuales «alucinan» con él. «Y más por las mañanas cuando me levanto. La tienda de campaña. Digo yo madre mía, que tengo 58 años, cuándo va a bajar eso», comentó con orgullo.

Sin embargo, para su mala fortuna, sus palabras no impresionaron a la participante. Por el contrario, Jeannie se mostró muy incómoda con él. Por ello, en uno de los totales, la soltera se sinceró. «Aquí se viene a lo que se viene y que un hombre se ponga delante de mis morros y yo, y yo, y yo, y lo mucho que fo*** y lo mucho que me empalmo… Ten un poquito de educación y me lo cuentas si acaso quedo contigo la segunda vez», dijo.

Juan Carlos a Jeannie en ‘First Dates’: «Puede que seas la mujer de mi vida»

Pero, Juan Carlos no paró. El participante le contó que tenía relaciones sexuales todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche. Una serie de situaciones tan surrealistas que hicieron explotar a la comensal. «Eso es mentira», le dijo sin tapujos. «Yo te lo demuestro, chiquilla», le respondió él con altanería.

«La guitarra tiene un agujero así, ya sabe por dónde meterla», comentó ella. «Puede que seas la mujer de mi vida, eso nunca se sabe. No me importaría casarme contigo», le comentó Juan Carlos con la intención de conquistarla. Sin embargo, ella ya había tomado su decisión. Al concluir la cita, el soltero sí quiso seguir conociendo a Jeannie. Pero, ella se negó a tener una segunda cita.