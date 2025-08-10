Un mítico actor de ‘La que se avecina’ confirma cómo entró en la serie: «Mi representante…»

Una de las ficciones que sigue haciendo historia en nuestro país es, sin lugar a duda, La que se avecina. La popular serie de los hermanos Caballero aterrizó en nuestro país en el año 2007 y lo hizo con el objetivo de continuar la exitosa estela que dejó su predecesora: Aquí no hay quien viva. Una aventura televisiva que nos ha presentado ya 15 temporadas y que, por lo que parece, no serán las últimas. Numerosas entregas que han llegado de la mano de nuevos personajes, tramas y del adiós de muchos actores icónicos de este universo audiovisual. De hecho, ha sido gracias a la gran diversidad en sus personajes que el público ha podido conocer a artistas como Carlos Areces.

Recientemente, el actor ha acudido como invitado al pódcast de Mister Chaise Longue, presentado por Nacho Guerreros. Ambas estrellas saben de primera mano lo que es formar parte del elenco de La que se avecina. Por ello, entre tema y tema, Carlos Areces habló de cómo consiguió unirse a la ficción española. De esta manera, el artista explicó que todo se originó debido a que su representante también llevaba a otro actor que trabajaba en la serie, Víctor Palmero. Ante esta situación, optó por hablar con Alberto Caballero y éste último le propuso un papel para él.

Carlos Areces estaba muy feliz de incorporarse al elenco de una serie tan aclamada y longeva. Pero, fue consciente de que su fichaje llegó cuando la nueva temporada ya se estaba grabando. Por lo tanto, el guion ya estaba hecho y su papel en la trama sería pequeño. Pues, aparecía en un capítulo y luego en el siguiente ya no estaba.

«Volvimos a hablar con Alberto. Le dije que estaba muy agradecido, pero que creía que entraba para una temporada o algo así. Alberto me respondió: ‘No te preocupes, puedes entrar en la siguiente temporada con un personaje propio en La que se avecina o tenemos otra serie nueva, El Pueblo’», explica el artista en la entrevista.

Sin embargo, Areces estaba muy contento por participar en la franquicia de los hermanos Caballero. Por ello, decidió participar en la serie, pero el director terminó ofreciéndole un papel en ambas producciones. «De repente, estuve en las dos», ha relatado. Y es que, siempre estará agradecido por la oportunidad que le brindó el director.

‘La que se avecina’ presenta su versión portuguesa

Mediaset España ha decidido emitir la adaptación de La que se avecina en el canal de FDF. Los fans han tenido la oportunidad de ver la serie en televisión gracias a este canal. Pero, ahora, también podrán ver la adaptación portuguesa. Un estreno que será presentado como La que se avecina Portugal y que llegará próximamente a nuestras pantallas.

Un lanzamiento muy exitoso que, de momento, cuenta con una primera temporada de 10 episodios. Una estética muy diferente a lo visto anteriormente en televisión y que recuerda a la producción de los hermanos Caballero. Sin lugar a duda, una apuesta muy interesante.